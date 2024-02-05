Какие фильмы снимут на Алтае в ближайшее время и что выпустят местные режиссеры

На Алтае хотят снять фильм по мотивам рассказов Евгения Гришковца, сериал о расстреле туристов подростком и игровую ленту "Шамбала"

05 февраля 2024, 14:20, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Домой" / Фото из презентации с YouTube-канала Movie Start

На Алтае московские киностудии в ближайшее время хотят снять несколько полнометражных фильмов, картину по мотивам рассказов Евгения Гришковца и сериал. Местные кинокомпании также отсняли или планируют начать работу над несколькими полнометражныыми и сериальными новинками. Среди них есть, например, и сериал о расстреле туристов подростком в Горном Алтае. Об этом рассказали представители кинобизнеса на форуме "Новый вектор. Сибирь", который прошел в Белокурихе с 31 января по 3 февраля 2024 года.

Что хотят снять москвичи?

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев и советник генерального директора медиагруппы "Красный квадрат" Михаил Щегорцов представили проект полнометражного игрового фильма "Шамбала", действие которого развернется на Алтае. Сюжет расскажет о двух девушках, которые убегают из Москвы на Алтай. Там одна обретает любовь, а вторая находит пропавшего отца.

Продюсер Альберт Рябышев представил новый фильм "Из Сибири с любовью". Он будет состоять из нескольких новелл по мотивам рассказов Евгения Гришковца. Снимет ленту режиссер Марк Горобец, а сценаристом будет Евгений Гришковец.

Кроме того, главный продюсер платформы "Смотрим" Лили Шерозия сказала, что хотела бы увидеть несколько историй формата "Из Сибири в Сибирь". Она отметила, что в регионе много локаций, в которых можно снять историческое кино.

Продюсер, автор сценария и режиссер Оксана Барковская также поделилась планами снять полнометражную ленту "Каникулы Светофоровых". Она отметила, что на съемках ей понадобятся караван, кейтеринг, другая техника, а на эпизодические роли она хочет взять актеров из бийского драмтеатра.

А режиссер Екатерина Шагалова отметила, что у нее есть идея снять сериал по мотивам одного из показанного на форуме альманаха "Сделано в Сибири".

Презентация фильмов компании "На высоте" / Фото: с трансляции You-Tube канала Movie Start

Что снимают местные "киношники"?

Студия "Алтайфильм" на форуме презентовала картину "Волки", съемочный процесс которой уже завершен. Сейчас она находится на стадии постпродакшна. В мае планируется закончить фильм полностью.

Дмитрий Шарабарин из Молодежного центра кинематографистов Алтая презентовал ленту "Домой", тизер которой также был показан экспертам. Кроме того, он рассказал, что в этом году планируется запустить пилотную серию веб-сериала "Чуйский тракт". Шарабарин отметил, что проект еще могут переформатировать в полнометражный киноальманах.

"Сейчас семь историй написаны, проведен частичный актерский и режиссерский кастинг. Уже есть договоренность с молодыми режиссерами. Сейчас идет стадия, когда мы ищем источники финансирования", – отметил он.

Анатолий Гейко, который представил барнаульский продакшн "На высоте", рассказал, что компания намерена снять еще пять серий тревел-сериала "Пятеро на каникулах", который выходит на платформе Okko. Также в планах у компании сериал "Под горой". У последнего будет один сезон, состоящий из восьми серий по 30 минут. Он будет основан на реальных событиях и расскажет о том, как подросток расстрелял из ружья семью отдыхающих туристов.

"Недавно мы прочли художественную книгу, основанную на этой истории, и решили по мотивам сделать сериал с хорошим смыслом. Есть сценарный план по сериям и краткий синопсис", – поделился он.

Напомним, что форум регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь" прошел в Белокурихе с 31 января по 3 февраля. На нем чиновники, продюсеры, режиссеры и специалисты в сфере кино обсудили развитие кинобизнеса в Сибири, в том числе в Алтайском крае и в Республике Алтай.