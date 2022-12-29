В алтайском Минздраве объяснили невыплату годовой премии медсестрам барнаульского Кардиоцентра

Невыплата премии связана с целевыми показателями по зарплатам

29 декабря 2022, 12:34, ИА Амител

Медик/ Фото: amic.ru

Лишение итоговой годовой выплаты медсестер барнаульского Кардиоцентра связано с целевыми показателями по зарплатам. Деньги выплатили только врачам и младшим медработникам, потому что их зарплаты не достигли нужных цифр по итогам 2022 года. У средних медработников показатели даже превысили положенную норму. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Что говорят в Минздраве?

Минздрав Алтайского края пояснил, что по указу президента России врачи должны получать 200% от средней зарплаты в регионе, а младший и средний медперсонал — 100% от средней зарплаты в крае.

Однако в этом году соотношение средней зарплаты медиков к уровню средней зарплаты в крае составило: 198,4% у врачей, 109,5% - у среднего медперсонала и 93,7% - у младшего медперсонала. Таким образом, показатели у врачей и младшего медперсонала не дотянули до нормы. Поэтому именно им, а не средним медработникам, решили выплатить дополнительные деньги в конце года. Все, чтобы достигнуть целевых показателей.

В ведомстве отметили, что показатели не относятся к конкретному учреждению или работнику и затрагивают весь регион.

«В каждой конкретной организации целевые показатели достигаются с учетом уровня оказываемой медицинской помощи и имеющейся финансовой возможности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий финансовый год», — пояснили в Минздраве.

Другие премии и стимулирующие выплаты дают сотрудникам «с учетом финансовой возможности организации», говорят в Минздраве. Там поясняют, что «вопрос находится в компетенции руководителя».

Больница/ Фото: amic.ru

Что касается снижения зарплаты после отмены ковидных выплат, на которое также жаловались медсестры, в Минздраве сообщили, что ковидные деньги медики перестали получать с 15 июля 2022 года. Несмотря на это, средняя зарплата медсестер на 1 декабря 2022 года превышает целевые показатели, говорят в ведомстве.

«Заработная плата среднего медицинского персонала установлена и рассчитывается согласно действующей системы оплаты труда, а также согласно заключенным трудовым договорам с работниками», — сказали в министерстве.

Что говорил главврач Кардиоцентра?

Ранее невыплату годовой премии сотрудникам Кардиоцентра прокомментировал главный врач медучреждения Андрей Косоухов. По его словам, деньги из федерального бюджета пришли адресно — только на врачей и младших медработников. При этом административно-хозяйственная часть никаких выплат не получала, сказал он.

Кардиоцентр выплатил средним медработникам деньги из своих средств, а именно около 7 тысяч рублей. Косоухов подчеркнул, что итоговую выплату не дали медсестрам почти во всех больницах Барнаула. А там, где средний медперсонал получил финансовую помощь, им не доплачивали в течение года.

Косоухов призвал медсестер «не выдумывать ситуаций, которые существуют в других больницах» и решать все вопросы внутри медучреждения.

Чем недовольны медсестры?

Напомним, что сотрудники Кардиоцентра в конце декабря возмутились тем, что им отказали в выплате по итогам года. Деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу, а средний медперсонал денег лишили.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причина невыплаты денег — в малом количестве больных. Однако сотрудники говорят, что число пациентов с каждым годом только увеличиваются.

Кроме того, медсестры жаловались, что последние выплаты им урезали примерно на 30%.

После отказа в итоговой выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру, региональный и федеральный Минздрав и к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Прокуратура на жалобу уже отреагировала и начала проверку лишения медсестер выплаты.