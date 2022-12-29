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В алтайском Минздраве объяснили невыплату годовой премии медсестрам барнаульского Кардиоцентра

Невыплата премии связана с целевыми показателями по зарплатам

29 декабря 2022, 12:34, ИА Амител

Медик/ Фото: amic.ru
Медик/ Фото: amic.ru

Лишение итоговой годовой выплаты медсестер барнаульского Кардиоцентра связано с целевыми показателями по зарплатам. Деньги выплатили только врачам и младшим медработникам, потому что их зарплаты не достигли нужных цифр по итогам 2022 года. У средних медработников показатели даже превысили положенную норму. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Что говорят в Минздраве?

Минздрав Алтайского края пояснил, что по указу президента России врачи должны получать 200% от средней зарплаты в регионе, а младший и средний медперсонал — 100% от средней зарплаты в крае.

Однако в этом году соотношение средней зарплаты медиков к уровню средней зарплаты в крае составило: 198,4% у врачей, 109,5% - у среднего медперсонала и 93,7% - у младшего медперсонала. Таким образом, показатели у врачей и младшего медперсонала не дотянули до нормы. Поэтому именно им, а не средним медработникам, решили выплатить дополнительные деньги в конце года. Все, чтобы достигнуть целевых показателей.

В ведомстве отметили, что показатели не относятся к конкретному учреждению или работнику и затрагивают весь регион.

«В каждой конкретной организации целевые показатели достигаются с учетом уровня оказываемой медицинской помощи и имеющейся финансовой возможности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий финансовый год», — пояснили в Минздраве.

Другие премии и стимулирующие выплаты дают сотрудникам «с учетом финансовой возможности организации», говорят в Минздраве. Там поясняют, что «вопрос находится в компетенции руководителя».

Больница/ Фото: amic.ru

Что касается снижения зарплаты после отмены ковидных выплат, на которое также жаловались медсестры, в Минздраве сообщили, что ковидные деньги медики перестали получать с 15 июля 2022 года. Несмотря на это, средняя зарплата медсестер на 1 декабря 2022 года превышает целевые показатели, говорят в ведомстве.

«Заработная плата среднего медицинского персонала установлена и рассчитывается согласно действующей системы оплаты труда, а также согласно заключенным трудовым договорам с работниками», — сказали в министерстве.

Что говорил главврач Кардиоцентра?

Ранее невыплату годовой премии сотрудникам Кардиоцентра прокомментировал главный врач медучреждения Андрей Косоухов. По его словам, деньги из федерального бюджета пришли адресно — только на врачей и младших медработников. При этом административно-хозяйственная часть никаких выплат не получала, сказал он.

Кардиоцентр выплатил средним медработникам деньги из своих средств, а именно около 7 тысяч рублей. Косоухов подчеркнул, что итоговую выплату не дали медсестрам почти во всех больницах Барнаула. А там, где средний медперсонал получил финансовую помощь, им не доплачивали в течение года.

Косоухов призвал медсестер «не выдумывать ситуаций, которые существуют в других больницах» и решать все вопросы внутри медучреждения.

Чем недовольны медсестры?

Напомним, что сотрудники Кардиоцентра в конце декабря возмутились тем, что им отказали в выплате по итогам года. Деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу, а средний медперсонал денег лишили.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причина невыплаты денег — в малом количестве больных. Однако сотрудники говорят, что число пациентов с каждым годом только увеличиваются.

Кроме того, медсестры жаловались, что последние выплаты им урезали примерно на 30%.

После отказа в итоговой выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру, региональный и федеральный Минздрав и к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Прокуратура на жалобу уже отреагировала и начала проверку лишения медсестер выплаты.

Комментарии 56

  • Млаладцы! Опять объяснили. Все всем стало понятно, жить стало веселей и на душе легко
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так бы сразу и говорили А то майдан, бандера ...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Браво !!! Зря всё таки министру медаль не дали. Показатели шикарны
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, министру медаль не дали --- Так его мож к ордену готовят, зачем ему тогда медаль?)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так пусть в следующем году все за свой счёт в отпуска уйдут одновременно. Получается 5 месяцев зря работали раз по итогам года зарплату по процентам считают. Как это олухи объяснят
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Они годовую премию не получили ПЕРВЫЙ РАЗ. Все года они её получали. И не в размере оклада. Так как имеют 109%, значит зп порядка 40тр. В мы по-соседству работаем за 20 и премию к НГ увидели первый раз за ооочень много лет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "По словам медсестер, они должны были получить премию более 20 тысяч рублей" - сами себе придумали, сами обиделись, что дали меньше... Вообще конкретно этот медицинский скандал выглядит достаточно абсурдно. Да, по-человечески, наверное, понято, обидно, что коллеге дали премию больше. Но прокуратура то что проверять должна? Зарплату выплатили, премию дали, пусть и небольшую. Ну с руководителем поскандалили, кто-то может решит уволиться (хотя не уверен, что в других больницах зп у медсестер выше, чем в кардике), но прокуратура и Президент то что сказать или сделать должны?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо медсестрам за поднятый скандал и обращение в прокуратуру. Благодаря им и в ГБ №11 медсестрам реанимации впервые за много лет дали по 6 т.р. премии.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • 198,4% у врачей --- и что им 1,6 % доплатили? Ну сейчас хоть какое то логическое объяснение. Неужели врачи в крае реально 80 тысяч в месяц получают? И на 80 тысяч в месяц врачей не найти, поэтому записаться к ним через Госуслуги невозможно?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, есть сестры, которые зажрались, а есть те, которые не видят премий даже в районе оклада. И вторых - большинство. И в принципе оплата труда у них меньше. А премии- вообще редкая тема. А поднесли всех сестёр под одну гребёнку. Так же с врачами. Тут с этими выплатами только санитарки в колоссальном выигрыше, потому что они получили премию больше,чем у многих врачей. А уровень ответственности - колоссально разный.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Средняя зарплата в Алтайском крае в этом году превысила 40 тысяч рублей. А у врачей зарплата 200 % от средней по региону. 80 тыс в месяц для нашего края хорошая зарплата. А их все равно не хватает? Может с Мед.университетом что-то не так?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, что значит сами придумали, сами обиделись? Видимо вы не поняли суть проблемы ??‍♀️ Нам не очень понятно почему сестёр прировняли к младшему персоналу?и почему при возрастающей нагрузке зп снижают с каждым месяцем. Да они отчитались что средняя зп и так высока у мс но забыли уточнить один важный момент чтобы ее получить надо работать почти на две ставки!То- есть с двойной нагрузкой ? если работать согласно трудовому кодексу на ставку то зп будет чуть больше 20 тыс.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, разве просить справедливо оплачивать свой труд это называется зажрались? Кто то может и бесплатно ходить на работу, это дело каждого ??‍♀️
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А это нормально ,что врачи 200%,а м/с и младшие по 100%. То есть у нас одинаковая зарплата . У нас разная ответственность, разные должностные обязанности, для чего мы вообще берём на себя ответственность, зачем мы учимся,повышаем категорию. Может сестрам нужно сделать 150%,кто это придумал вообще
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А вы не понимаете, что во всех заголовках выхвачены просто некоторые фразы из реального текста обращения,все перевернуто?! Точкой кипения было то,что не дали премию! Забастовку устроили медсестры! Что??? Хочется сказать…Почитайте в Википедии формулировку слова Забастовка.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну если вы работаете за 20 и молчите это ваши проблемы . Средняя заработная плата считается не на ставку, за эти деньги мы может живём на работе днями и ночами,чтоб хоть чуть чуть заработать. А если считать среднюю на ставку, так там и 30% нет
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, прежде чем писать надо знать сколько мы получаем.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, кто вам такое сказал, что у них зарплата 80.000?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Бред
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это не годовая премия. А президентские выплаты, которые пришли для всех медиков Алтайского края.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А какую премию получил главврач?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какую премию получил главврач? ------ Наверное хорошую!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Не понимаю почему нас сравняли с санитарками! Мы должны быть между врачами и санитарками, если бы они сделали врачи 200%, м/с 150% или хотя-бы 130% и санитарки 100% вот это было бы и справедливо. Спрашивают почти как с врачей, бумажной никому не нужной работы почти как у врачей, а не напишешь бумажку таких дюлей получишь, а получаем на ровне с санитарками! Так всем сёстрам проще уйти в санитарки, ответственности нет, и зп практически одинаковая.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вопрос с довольствием всегда будет. Никогда он не решится. Всегда будут недовольные. Тут только один рецепт: прозрачная система оплаты - чтобы всем было понятно; и второе - не нравится - иди в народное хозяйство. Там для всяких найдётся занятие.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Куда медиков только не посылают идти, лишь бы рот закрыть.Но уж нет свои права надо отстаивать, иначе так и будем работать за копейки света белого не видя
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Куда медиков только не посылают идти, лишь бы рот закрыть, но уж нет, свои права надо учиться отстаивать, может и отношение другое будет к профессии, кто мало что понимает какой это труд, тот и пишет чушь всякую
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Во придурки! Ну и что???? А причем тут премия???? Она что поставлена в зависимость от суммы зарплаты???????Конечно нет. И должна выплачиваться за добросовестное исполнение обязанностей в течении года.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Смешно. Медсестры сравнивают себя с врачами.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "Это не годовая премия. А президентские выплаты, которые пришли для всех медиков Алтайского края" Вы читали документ, в соответствии с которым эти деньги выделены? Сможете процитировать, где там написано про президентские выплаты для всех медиков?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "кто вам такое сказал, что у них зарплата 80.000?" ---- Гость, в статье написано "...в этом году соотношение средней зарплаты медиков к уровню средней зарплаты в крае составило: 198,4% у врачей". А в другой новости на этом же сайте сказано, что средняя зарплата в крае составила 40 тыс.руб. Тогда 198,4% от 40 тыс.руб. - это около 80 тыс.руб.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ещё вам смешней будет когда стационары без медсестер остануться, вот тогда по смеются и врачи и пациенты, с таким отношением к медсестрам их скоро будете только вспоминать, разбегутся последние, а вы продолжайте смеятся!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • когда стационары без медсестер остануться------------ про грамматику комментария не стану писать. а что вас держит на работе, если вам вас по зп с поломойками равняют?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Согласна , профессия опущена ниже плинтуса. Что делать будет здравоохранение без м/с? Совсем нас унизили.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Поломойка за швабру отвечает, а мы за жизни людей. А з/п одинаковая, у них даже больше.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Поломойка за швабру отвечает, а мы за жизни людей. А з/п одинаковая, у них даже больше.----- вам лично, что надо? за жизни людей отвечать за минимум денежек? или за швабру, но чуть побогаче? такое чувство, что вы как обезьяна из анекдота не можете решить, к умным вам или к красивым... не устраивает текущий доход, уволились. либо в поломойки ушли. когда врачи будут вынуждены таблетки по палатам разносить, за неимением замещающих, они сами взбунтуются.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • к умным вам или к красивым--------- и да. я не против чтобы вам платили больше денежкоф! не нафантазируйте лишнего!))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, про грамматику и не пишите комментариЯ, у вас с этим проблемы не меньше ,чем с запятыми. И не держит ничего увольняемся и все, поломойки в будущем вам будут делать все манипуляции и врачебные назначения, больше будет некому.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • увольняемся и все------если честно, то я рад, что с вами не пересекусь если заболею. ну а полы за мной, вы и в Марии-Ра замечательно протрете. бггг
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Да, есть такая фантазия...остаётся на весь стационар один сотрудник в лице главного врача (так как остальной персонал весь уволился благодаря ему же), и толпы пациентов вокруг его кабинета выламывают двери...вот как бы эта фантазия реальностью не стала, печалька будет, хотя кому смешно продолжайте смеяться, смех продляется жизнь, тем более это единственный скоро будет способ её продлить
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если честно вы с моими коллегами можете пересечься, которые пока ещё не уволились, но сильно злые от повышенной нагрузки и понижений зарплаты и не подскользнитесь на полу, который за вами помоют в Марии ра, так как в тавмпунктах может тоже не оказаться медперсонала нужной квалификации
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а почему не в конкретных цифрах разговор,а процентных не понять чего?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Могу привести пример гл.врач получает 300 тыс.рублей в месяц, а медсестры за работу на две ставки 35, уборщики на ставку 20. вот так и получается очень высокая зарплата у медиков.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно ,размер премии у министра и у его замов ???? По какому принципу они себе назначили ?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, считаю, что это умышленное расслоение общества ,куда депутаты смотрят ?! прокуратура проверит по факту обращения. а остальные? во тебе и дестабилизация в стране!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это называется БАРДАК, когда нет четкой прозрачной системы начисления з/п и премий.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы не правы, если работать на ставку будет МРОТ, по крайней мере у нас в Заринске
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что же вы будете без поломоек делать, ДЕРЬМОМ заплывать? У поломоек оклад 3 тысячи, остальное МРОТ,и не санитарки они, а уборщицы, если вдруг его отменят, как они жить должны, в кои то веки дали им премию, весь край на уши встал, а если эти поломойки не выйдут на работу, кто первый завоет? Эти же медсестры и завоют, у ж гонору у некоторых таких побольше чем у врачей иногда.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А если медсестры в реанимации работают через сутки с огромной переработкой (не оплачиваемой) за 40 т. р и не видят этой премии, это нормально?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я 18 лет работаю в ЦРБ, один раз за все время дали премию. Спасём жизни за минималку. Те, кто пишет "зажрались"- приходите, поработайте.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Где вы такие цифры берете? В стационаре и роддома средняя зарплата м/с 17-20 т р. Санитарки получают так же.а уровень ответственности нервотрепка какая?
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Я работаю в црб 33 года мед.сестрой.Ни разу не получала премию.Один раз дали и на следующий месяц высчитали.Вот как то так.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Да урод он , этот Косой.Получили у него все что положено... Про постоянные штрафы то что молчит. За всякую хрень. Люди работают сутки через сутки, им интенсивность отказываются платить. Сестры милосердия там работают.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Премия выплачивается по итогам работы, а не как доплата.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да кто с вас как с врачей спрашивает? Медсестра исполнитель назначений врача и если с вас спрашивают то только за корректность исполнения этих назначений и не более! С вас спрашивают за правильность принятых решений? Нет! Вы рядом с санитарками потому что не несёте ответственности ни за что. Поэтому молчите уж, вечно обиженные и "отдувающиеся" за врачей.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • А прочий персонал, кастелянши, раздатчик, технички работают на мрот, у нас отделение терапии, больных битком и почти всё тяжёлые. Грязного белья каждый день очень много. Я кастеляна, в прачку каждый день не по одному неподьемному мешку таскаю, нам и мрота достаточно?
    01 января, Гость   Ответить
  • В кардике медсестры давно уже зажрались
    01 января, Гость   Ответить
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