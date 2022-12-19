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«Ковид сдаёт позиции». Врач рассказал, почему свиной грипп стал сильнее коронавируса

Сейчас врачи наблюдают тот же подъём заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена

19 декабря 2022, 09:08, Никита Черников

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, почему грипп снова вернулся и стал сильнее ковида. Его слова приводит «Алтапресс».

«Природа так распорядилась, отчасти мудро, что грипп практически был вытеснен из популяции более сильным вирусом. В этом году ковид сдаёт позиции, но свято место пусто не бывает», — пояснил специалист.

Сейчас врачи наблюдают тот же подъём заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена — лидирует при этом H1N1. В последние два года грипп циркулировал не так сильно не только благодаря коронавирусу, но и за счёт масочного режима, запрету массовых мероприятий и другим ограничениям.

На прошлой неделе министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.

Комментарии 6

  • Многие переболели в ноябре, всюду был слышен сухой надсадный кашель. В основном сами лечились. Теперь готовы к встрече НГ.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А отчего массовой истерики нет, масочных и прочих угнетений?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Похоже старый добрый грипп как передышка после короны. Ну а потом Билл Гейтс готовит нам следующую пандемию которая "в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2". Добрый человек, тестирует и распространяет прививки, через финансируемую им ВОЗ объявляет пандемии, а кто-то финансирует биолаборатории и создание новых видов биооружия. В одних руках и спрос и предложение, создание проблем и способов их решения! Красота! Да и местные вакцинаторы в накладе не остаются, в 2-3 раза повысили личные доходы за год.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • прежде чем писать диванную чушь, высосанную из телевизора,прочитайте историю Билла Гейтса и чем он занимается, ну да я забыл, вам же Билл не сможет ответить...., вы же традиционно пинаете, или слабых, или далеких, или мертвых..
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Ну а потом Билл Гейтс готовит нам следующую пандемию которая "в десятки раз хуже, чем та, которую------ да кто вас заставляет во все это верить то и прививки ставить?) Сами нагнетаете истерию, сами потом боитесь, а виноват гейтс))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Если изучить не высосанную из телевизора историю Билла Гейтса, а реальную, то становится понятно, что после виндовса Билли занялся воплощением плана по сокращению населения, о чем он сам неоднократно говорил. 18.10.2019 его фонд провёл симуляционные учения Event 201, где моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического коронавируса, и о чудо - всё началось в реале!. В этом году 23.10.22 Гейтс снова собрал министров 10 стран и симулировал распространение на этот раз энтеровируса. Учения прошли в Брюсселе и снова это осталось незамеченным для большинства. Для упражнений была выбрана вымышленная пандемия «тяжелого эпидемического энтеровирусного респираторного синдрома» (SEERS), которая возникла в Латинской Америке и распространяется по всему миру. Время возникновения пандемии — 2025 год. Я не нагнетаю, я хочу предупредить, чтобы общество было готовить адекватно ответить на глобальные сценарии по сокращению населения, а не пело в одну дуду с "человеколюбом" Биллом Гейтсом.
    19 декабря, Гость   Ответить
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