На Алтае ввели масочный режим

Режим будет действовать до особого распоряжения

20 декабря 2022, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай ввели масочный режим для отдельных категорий граждан, пишет «Коммерсант».

«Ввели обязательный масочный режим в медучреждениях, домах престарелых и других социальных объектах с круглосуточным пребыванием граждан. Также введён масочный режим для сотрудников, работающих в общественном транспорте, общепите, торговле, сфере обслуживания и культурно-развлекательной сфере. Режим будет действовать до особого распоряжения», — это следует из приказа главного республиканского врача Елены Кичинековой.

Медучреждения должны быть готовы к перепрофилированию стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

Требуется отстранять от работы с больными инфекционными заболеваниями непривитых от гриппа медработников. Также отстранять необходимо невакцинированных в эпидсезон сотрудников образовательных организаций, работников общественного транспорта, общепита, торговли, сферы обслуживания и культурно-развлекательной сферы в случае наличия у них симптомов ОРВИ.

Школы должны будут закрывать или переводить на дистанционное обучение классы, если из-за ОРВИ одновременно отсутствует 20% и более детей на срок не менее семи дней.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал масочный режим при обострении эпидситуации.