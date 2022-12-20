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На Алтае ввели масочный режим

Режим будет действовать до особого распоряжения

20 декабря 2022, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Республике Алтай ввели масочный режим для отдельных категорий граждан, пишет «Коммерсант».

«Ввели обязательный масочный режим в медучреждениях, домах престарелых и других социальных объектах с круглосуточным пребыванием граждан. Также введён масочный режим для сотрудников, работающих в общественном транспорте, общепите, торговле, сфере обслуживания и культурно-развлекательной сфере. Режим будет действовать до особого распоряжения», — это следует из приказа главного республиканского врача Елены Кичинековой.

Медучреждения должны быть готовы к перепрофилированию стационаров для госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

Требуется отстранять от работы с больными инфекционными заболеваниями непривитых от гриппа медработников. Также отстранять необходимо невакцинированных в эпидсезон сотрудников образовательных организаций, работников общественного транспорта, общепита, торговли, сферы обслуживания и культурно-развлекательной сферы в случае наличия у них симптомов ОРВИ.

Школы должны будут закрывать или переводить на дистанционное обучение классы, если из-за ОРВИ одновременно отсутствует 20% и более детей на срок не менее семи дней.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк рекомендовал масочный режим при обострении эпидситуации.

Комментарии 13

  • Опять кликбейт
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Есть интересный анализ карантина и не карантина в двух странах и график - сравнение ежедневной смертности (на 1000 населения!) в двух странах - Германии (80-86% жителей ходят в масках) и Швеции (2-9% масконосящих) - абсолютно никаких отличий! Кривые полностью друг друга повторяют, в т.ч. по показателям. С другой стороны производство масок это всё-таки развитие экономики России)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, маски в основном из Китая.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Маска нужна! На шары надеть тоб не видеть вакханалии вокруг
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А приятно когда по магазину ходит дядя или тетя и кашляет и чихает и сопли летят на продукты,ой как хорошо.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Придумали опять какую-то херню надо же денег-то срубить маски по продавать людей по штрафовать А за что штрафовать-то это личное желание носить маску или нет такого закона чтобы за не ношение маски штрафовать
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Маска никак не помогает защититься от болезни. Сразу видно кто из губернаторов работает ни на благо нашей страны, тот вводит масочный режим и всякие карантины
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Размер вируса и размер между нитями маски. Ха-ха(хотя смешного мало, от количества идиотов и их поддерживающих долбонов) вирусня может смело весёлой толпой с гармонью свадьбу гулять, даже не за одну нитку не зацепившись
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ни разу не видела чтобы.сопли летели на продукты. Брехня.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Значит, если вакцинирован, то с симптомами ОРВИ работать в образовательных и прочих учреждениях таки можно? Зашибись логика.
    22 декабря, Гость   Ответить
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    22 декабря, Гость   Ответить
  • Уже, кто то извиняется за этот цирк и за вакцины, а кому то требуется продолжать этот спектакль! Неужели люди, опять, как овцы оденут это ярмо, и когда при простудах и гриппе раньше мы одевали маски, ведь понятно, что они ни от чего не защищают!!!! Хотят просто послушания и нагнуть нас в очередной раз!!! Хотят проследить за нашей реакцией?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ??????
    22 декабря, Гость   Ответить
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