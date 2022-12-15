Глава Барнаула рекомендовал масочный режим при обострении эпидситуации

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании со своими заместителями и главами районов обсудил эпидемиологическую ситуацию в городе, сообщает мэрия.

На мероприятии отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом остаётся высокой. Более того, как отмечают медики, грипп проходит в тяжёлой форме и сопровождается высокой температурой.

«Глава города рекомендовал использовать масочный режим при обострении эпидемиологической ситуации в коллективах», — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае начался резкий подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Эту информацию подтвердил и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Также на совещании главам районных администраций Барнаула и комитету по образованию поручили взять на особый контроль мониторинг температурного режима в социальных учреждениях, особенно в тех, где обучаются дети.

«В детских садах и школах детям должно быть тепло в любую погоду», — подчеркнул Франк.

Напомним, по последним данным семь школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин.