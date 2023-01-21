После Новосибирска и Барнаула корь пришла ещё в один регион Сибири

В Горном Алтае выявляют контактных и прививают их

21 января 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай зарегистрировали случай заболевания корью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Болезнь выявили у иностранца, не имеющего данных о вакцинации против этой инфекции.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия: устанавливается круг контактных, за контактными проводится медицинское наблюдение, организована иммунизация непривитых контактных", – подчеркнули в ведомстве.

В январе в Алтайском крае выявили четыре случая заражения корью. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что больные никак не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи этого заболевания. С конца 2022 года эту болезнь также многократно выявляли в Новосибирской области.

Чем опасна корь?

Корь может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летального исхода: пневмония, отёк мозга, синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных, так как болезнь способна привести к врождённым дефектам плода. Передаётся инфекция воздушно-капельным путём – вирус может проникнуть даже через вентиляцию в квартире. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются кашель, насморк, конъюнктивит, слабость, светобоязнь, температура до 39 градусов, белые пятна на слизистой щёк, а на 4-5 день – сыпь по всему телу.

Специфического лечения кори при этом не существует. Больного изолируют на время болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие и покой. Единственный способ защититься от кори – вакцинироваться.