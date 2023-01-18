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Резкий рост числа заболевших корью зафиксировали в Новосибирской области

Случаи заражения корью фиксируют и в других регионах Сибири

18 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области зафиксировали повышенный уровень заболеваемости корью, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. С декабря 2022 года в регионе выявили уже 45 случаев заражения – 17 детей и 28 взрослых. Для сравнения: в течение нескольких предыдущих лет заболевания были единичными либо их не было вовсе, приводит её слова "Ъ".

"Мы предполагаем, что нулевой пациент – случай завозной, и на территорию области он приехал в ноябре. Сам очаг не получил распространения", – рассказала Самойлова и добавила, что первый в 2022 году больной корью прибыл в регион из Центральной Азии.

Издание отмечает, что сейчас в регионе госпитализированы пять детей с корью и ещё два ребенка – на диагностике. В стационаре Городской инфекционной клинической больницы № 1 находятся двое взрослых, ещё шесть проходят проверку.

Медики считают, что причиной распространения болезни стало предвзятое отношение многих сибиряков к вакцинации.

Помимо Новосибирской области, случаи заражения корью фиксируют и в других регионах Сибири. Так, в Красноярском крае в 2022 году выявили трёх заболевших – это были непривитые дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья. В Алтайском крае в январе выявили четырёх больных корью, контактных – более 400 человек.  В региональном Управлении Роспотребнадзора утверждают, что заражённые никак не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи заражения корью. 

 

Комментарии 12

  • То ли ещё будет! Понастроили человейников, в которых, уже входя в подъезд на первом этаже, через который каждый день проходят сотни жильцов, человек получает мощнейшую дозу вирусов и бактерий всех тех, кто там прошёл до него. После этого едет на свой этаж в лифте, где те же сотни человек надышали и накашлялли на его поверхности свои вирусы и бактерии. А потом идёт по глухому непроветриваемому коридору, где воздух кишма кишит всё теми же вирусами и бактериями. В Китае уже прямо признали, что высотные дома с их скученностью населения являются основными источниками распространения вирусно-бактериальных инфекций. Это давно поняли в выгнивающей и вымерзающей гейропе, где человейники массово сносят взрывами. Но у нас же "свой триумфальный путь"! Вот только всё по тем же граблям!
    18 января, Гость   Ответить
  • Хто там вчера рассказывал, что нигде, кроме АК, больше кори нет, и это "странно"? Ну-ну. То ли еще будет - полиомиелит тоже не дремлет. Продолжайте орать о вреде прививок дальше.
    18 января, Гость   Ответить
  • Добро пожаловать гости из кишлаков
    18 января, Гость   Ответить
  • От всех въезжающих из бывших советских республик, особенно среднеазиатских надо на границе требовать паспорт вакцинации от всех известных болезней. Не хочет вакцинироваться - знач пусть едет обратно.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, "От всех въезжающих из бывших советских республик, особенно среднеазиатских надо на границе требовать паспорт вакцинации от всех известных болезней. Не хочет вакцинироваться - знач пусть едет обратно". - Абсолютно правильное предложение!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • требовать паспорт вакцинации от всех известных болезней------- поднимутся левые доходы у их врачей, которые будут лепить левые паспорта прививок за деньги
    18 января, Гость   Ответить
  • требовать паспорт вакцинации от всех известных болезней - ну он его купит. И что дальше? А не проще самим прививки ставить?))) Или это не наш путь - мы будет требовать прививки ото всех, кроме себя?
    18 января, Гость   Ответить
  • ну он его купит. И что дальше? А не проще самим прививки ставить?))) Или это не наш путь - мы будет требовать прививки ото всех, кроме себя? ----- А где гарантии, что в ампуле вакцина, а не бурда какая-нибудь канцерогенная?
    18 января, Гость   Ответить
  • Россияне все привиты А тожероссиян всех на карантин и обратно в кишлаки
    18 января, Гость   Ответить
  • Россияне все привиты - ага, щаз. Коммент выше почитайте) Дети вот этих альтернативно одаренных не привиты. Ибо в ампулах - бурда.
    18 января, Гость   Ответить
  • А где гарантии, что в ампуле вакцина, а не бурда - а еще там ртуть, абортированные эмбрионы и коктейль для бесплодия. Не прививайтесь, не надо. И таблетки не пейте - вдруг там какая-то бурда, а не лекарство. Гарантий же нет. Да, зубы тоже не лечите - по тем же причинам. Если вас укусит собака, ни в коем случае не вкалывайте антирабическую - бешенства не существует, это ученые все выдумали. От столбняка, если попадете в ДТП, например - тоже не давайте ставить. Ну вдруг бурда. А у вас естественный иммунитет, его все равно тренировать надо.
    18 января, Гость   Ответить
  • "А потом идёт по глухому непроветриваемому коридору" --- Гость, кто мешает проветривать подъезд? Регулярно окна открываем даже зимой на проветривание.
    18 января, Гость   Ответить
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