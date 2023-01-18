Резкий рост числа заболевших корью зафиксировали в Новосибирской области

Случаи заражения корью фиксируют и в других регионах Сибири

18 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирской области зафиксировали повышенный уровень заболеваемости корью, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. С декабря 2022 года в регионе выявили уже 45 случаев заражения – 17 детей и 28 взрослых. Для сравнения: в течение нескольких предыдущих лет заболевания были единичными либо их не было вовсе, приводит её слова "Ъ".

"Мы предполагаем, что нулевой пациент – случай завозной, и на территорию области он приехал в ноябре. Сам очаг не получил распространения", – рассказала Самойлова и добавила, что первый в 2022 году больной корью прибыл в регион из Центральной Азии.

Издание отмечает, что сейчас в регионе госпитализированы пять детей с корью и ещё два ребенка – на диагностике. В стационаре Городской инфекционной клинической больницы № 1 находятся двое взрослых, ещё шесть проходят проверку.

Медики считают, что причиной распространения болезни стало предвзятое отношение многих сибиряков к вакцинации.

Помимо Новосибирской области, случаи заражения корью фиксируют и в других регионах Сибири. Так, в Красноярском крае в 2022 году выявили трёх заболевших – это были непривитые дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья. В Алтайском крае в январе выявили четырёх больных корью, контактных – более 400 человек. В региональном Управлении Роспотребнадзора утверждают, что заражённые никак не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи заражения корью.