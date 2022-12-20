Смертность на Алтае приблизилась к допандемийному уровню

До сих пор основная причина смерти — ковид и все связанные с ним осложнения

20 декабря 2022, 14:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал на пресс-конференции 20 декабря, что показатель смертности в регионе приблизился к допандемийному уровню.

По словам министра, до сих пор основная причина смерти — ковид и все связанные с ним осложнения, например, по болезням системы кровообращения.

«Взрывного роста смертности по основным заболеваниям мы не видим, а по ряду заболеваний вообще фиксируем снижение. Например, по новообразованиям снижение смертности наблюдается уже третий год», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что показатель смертности снизился не только из-за спада коронавирусной инфекции, но и благодаря снижению смертности от болезней.

Напомним, в начале ноября Попов указал, что смертность в Алтайском крае снизится примерно на 20% по итогам 2022 года в сравнении с 2021-м. Таким образом, если по итогам 2021 года смертность составила 43 757 случаев, то к концу 2022-го должны зафиксировать около 35 тысяч смертей.