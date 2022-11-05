Пока не допандемийный уровень. Попов рассказал, какую смертность ожидают в Алтайском крае по итогам 2022 года

Смертность в Алтайском крае заметно снизится по итогам 2022 года в сравнении с 2021-м. Об этом в ходе онлайн-форума сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Он подчеркнул, что это предварительные данные: прогноз сбудется, если сохранится тенденция.

По словам Попова, если ничего кардинально не поменяется, то количество умерших в регионе по итогам 2022-го может сократиться на 8786 человек.

«При сохранении сложившегося тренда смертности число умерших к концу 2022 года может снизиться на 20,2% в сравнении с 2021-м и на 7% в сравнении 2020-м», — сообщил Попов.

Напомним, по итогам 2021 года смертность составила 43 757 случаев. Соответственно, если прогноз Дмитрия Попова сбудется, к концу 2022-го в Алтайском крае зафиксируют чуть меньше 35 тысяч смертей.

При этом допандемийного уровня, скорее всего, пока достичь не получится, подчеркнул министр. По его оценке, количество смертей по итогам 2022-го будет примерно на 6% выше, чем в 2019-м. Тогда в регионе за 12 месяцев умерло 32 784 человека.

Кстати, о том, что смертность в Алтайском крае, скорее всего, снизится, Попов говорил ещё в августе в большом интервью для amic.ru. По его словам, с 1 января по 11 августа 2022 года в Алтайском крае скончалось почти на 3300 человек меньше, чем за этот же период 2021-го.

Но тогда министр был очень осторожен в прогнозах, поскольку впереди была шестая волна COVID-19. Как видим, всплеск заболеваемости прошёл достаточно спокойно, и оптимизма в региональном Минздраве прибавилось.