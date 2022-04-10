Постковидная катастрофа. Попов рассказал, сколько жителей Алтайского края умерло в 2021 году

В 2021 году в Алтайском крае умерло 43 757 человек. Это следует из доклада, который представил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на коллегии ведомства по итогам года. Это на 5919 летальных случаев больше, чем в 2020 году.

Удар постковида

В сравнении с 2019-м, когда человечество жило без коронавируса, общая годовая смертность в регионе увеличилась почти на 11 тысяч. Статистику по структуре смертности Попов в своём докладе не предоставил. Но упомянул, что в числе главных причин (помимо ковида, конечно) летальных случаев — болезни кровообращения и дыхания, а также новообразования.

Сердечно-сосудистые заболевания министр выделил отдельно, поскольку это одно из следствий постковидного синдрома.

«Постковид как дополнительная причина заявил о себе в 2021 году в виде сосудистых катастроф», — отметил глава Минздрава.

У мужчин самый большой прирост смертности медики зафиксировали в возрастной категории 60-69 лет — на 1335 случаев больше, чем в 2019 году. У женщин самой уязвимой оказалась категория 80-89 лет — в 2021 году здесь зафиксировали на 1778 летальных случаев больше, чем в 2019 году.

Слайд из доклада Дмитрия Попова / Фото: amic.ru

Спасение в диспансеризации

Таким образом, на тысячу жителей Алтайского края в 2021 году пришлось 19,1 смерти. Самые худшие районы по этому показателю — Усть-Пристанский (27,2 смерти на тысячу человек), Алейский (26,6) и Солтонский (26,6). В Барнауле, кстати, показатель один из самых низких по региону — 16,1 смерти на тысячу горожан.

Попов подчеркнул, что одна из главных целей для алтайского Минздрава в 2022 году — «переломить складывающийся тренд» и начать возвращать показатели на доковидный уровень. Из-за последствий пандемии регион очень сильно «просел» по показателю ожидаемой продолжительности жизни — с 71,61 до 68,60 года. И это при том, что задачи добиться показателя в 77 лет к 2030 году никто не отменял.

Чтобы исправить ситуацию, в ведомстве намерены снизить общую смертность по итогам нынешнего года больше чем на четыре тысячи случаев. Один из способов — массовая диспансеризация, к которой ведомство планирует вернуться. Особое внимание медики будут уделять пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто перенёс COVID-19.

Напомним, приблизительные данные по смертности в Алтайском крае ещё в конце прошлого года называл Виктор Томенко. Тогда губернатор региона объяснил, что на фоне увеличивающихся масштабов пандемии смертность по итогам 2021 года будет намного выше, чем в 2019-м и даже 2020-м.