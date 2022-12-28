«Организовали Майдан». Главврач барнаульского Кардиоцентра прокомментировал скандал с лишением медсестер годовых выплат

Алтайская прокуратура уже начала проверку в Кардиоцентре

28 декабря 2022, 15:16, ИА Амител

Андрей Косоухов/ Фото: direktor-altai.ru

Медсестрам барнаульского Кардиоцентра не выплатили итоговую годовую премию, потому что деньги из федерального бюджета пришли адресно — только на врачей и младших медицинских работников. При этом административно-хозяйственная часть никаких выплат не получала. Об этом сообщил главный врач Кардиологического диспансера Андрей Косоухов. Его комментарий amic.ru предоставил Минздрав Алтайского края.

Косоухов рассказал, что средним медработникам Кардиоцентр из своих средств выплатил премию в один должностной оклад — примерно 7 тысяч рублей.

Главврач Кардиоцентра подчеркнул, что итоговую премию не дали медсестрам почти во всех больницах. Там, где медсестры все-таки получили деньги, им не доплачивали в течение года, отметил Косоухов. Главврач призвал медсестер Кардиоцентра «не выдумывать ситуаций, которые существуют в других больницах» и решать все вопросы внутри медучреждения.

«Коллектив пусть разбирается со мной, с руководителями, экономистами, чтобы было понятно. А не так просто — Майдан опять организовали какой-то с криками, воплями: „Дайте мне деньги“. Все деньги, которые положены вам, мы отдадим и отдаем», — пояснил Косоухов.

Ранее невыплатой сотрудникам Кардиоцентра премий заинтересовалась региональная прокуратура. Она начала проверку, сотрудник ведомства приехал в Кардиоцентр и уже провел беседу с медсестрами.

Напомним, что ранее сотрудники Кардиоцентра рассказали amic.ru, что им отказали в выплате по итогам года. При этом деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу. Размер премии средним медработникам должен был составить более 20 тысяч рублей.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако сотрудники говорят иное: что пациентов с каждым годом становится все больше и больше и нагрузка на работников только увеличивается. Кроме того, медсестры утверждают, что последние выплаты им урезали примерно на 30%.

После отказа в итоговой выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру, в региональный и федеральный Минздрав и к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.