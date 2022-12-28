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«Организовали Майдан». Главврач барнаульского Кардиоцентра прокомментировал скандал с лишением медсестер годовых выплат

Алтайская прокуратура уже начала проверку в Кардиоцентре

28 декабря 2022, 15:16, ИА Амител

Андрей Косоухов/ Фото: direktor-altai.ru
Андрей Косоухов/ Фото: direktor-altai.ru

Медсестрам барнаульского Кардиоцентра не выплатили итоговую годовую премию, потому что деньги из федерального бюджета пришли адресно — только на врачей и младших медицинских работников. При этом административно-хозяйственная часть никаких выплат не получала. Об этом сообщил главный врач Кардиологического диспансера Андрей Косоухов. Его комментарий amic.ru предоставил Минздрав Алтайского края.

Косоухов рассказал, что средним медработникам Кардиоцентр из своих средств выплатил премию в один должностной оклад — примерно 7 тысяч рублей.

Главврач Кардиоцентра подчеркнул, что итоговую премию не дали медсестрам почти во всех больницах. Там, где медсестры все-таки получили деньги, им не доплачивали в течение года, отметил Косоухов. Главврач призвал медсестер Кардиоцентра «не выдумывать ситуаций, которые существуют в других больницах» и решать все вопросы внутри медучреждения.

«Коллектив пусть разбирается со мной, с руководителями, экономистами, чтобы было понятно. А не так просто — Майдан опять организовали какой-то с криками, воплями: „Дайте мне деньги“. Все деньги, которые положены вам, мы отдадим и отдаем», — пояснил Косоухов.

Ранее невыплатой сотрудникам Кардиоцентра премий заинтересовалась региональная прокуратура. Она начала проверку, сотрудник ведомства приехал в Кардиоцентр и уже провел беседу с медсестрами.

Напомним, что ранее сотрудники Кардиоцентра рассказали amic.ru, что им отказали в выплате по итогам года. При этом деньги пообещали дать врачам и младшему медперсоналу. Размер премии средним медработникам должен был составить более 20 тысяч рублей.

В администрации Кардиоцентра медсестрам сообщили, что причиной невыплаты денег является малое количество больных. Однако сотрудники говорят иное: что пациентов с каждым годом становится все больше и больше и нагрузка на работников только увеличивается. Кроме того, медсестры утверждают, что последние выплаты им урезали примерно на 30%.

После отказа в итоговой выплате медсестры решили обратиться в прокуратуру, в региональный и федеральный Минздрав и к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Комментарии 36

  • Давно надо проверить. Косоухов считает кардиодиспансер своей собственностью.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 27.12.2022г главврач Кардиоцентра отказался выйти на разговор с медсёстрами!!! А сегодня он готов разбираться внутри коллектива))) Постоянна вешают лапшу, что Кардик в долгах, а в итоге новый забор ставят!!! Старый наверное на премии сдали)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Размер премии средним медработникам должен был составить более 20 тысяч рублей" - а эта информация вообще откуда? Со слов самих медсестер? То есть они себе придумали, что им должны будут дать по 20 тысяч, а когда дали по 7, они решили, что их трудовые права нарушены? Вообще медики за последний год уже надоели деньги делить
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В Онкодиспансере та же ситуация. Получили врачи и санитарки . Очень обидно, когда совершенно не ценят труд медицинских сестёр!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • >в один должностной оклад — примерно 7 тысяч рублей хороший начальник и оклады интересные
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А почему он требования мед сестёр называет майданом? Собирается местную СВО проводить?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Размер премии средним медработникам должен был составить более 20 тысяч рублей... А что меньше санитарок? Им - по 30тр.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Медицина полностью погружена в интриги, разборки( в плоть до кулаков, о чем сообщили СМИ) и дележку денег. До пациентов дела нет, умерших в стационаре списывают без разбирательств. Насмотрелся на так называемую "надежду" за 21-й год, от надписи на площади Советов просто коробило. Ну может "скорая" только, и то до дверей 1-ой "горки".
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Кардиоцентр из своих средств выплатил премию в один должностной оклад — примерно 7 тысяч рублей. ----- я бы в харю швырнул эти копейки и плюнул бы сверху.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • я бы в харю швырнул эти копейки и плюнул бы сверху.---- Не надо так свысока, там з/п соизмерима с этими "копейками", для многих это хорошее "вспоможение"
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Да он........... если прет идиотское обоснование. Премию получают не за количество больных, которых умышленно по указанию минздрава не госпитализируют чтобы в конце года была большая экономия для распределения между высшими чиновниками минздрава и главврачами, а за добросовестное исполнение своих обязанностей в течении года.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Как Алтайский край- так склоки, интриги, расследование- людям нормальную зарплату когда начнут платить- тогда и все сразу станет нормально. Родственники по отцу работают медиками в Иркутской области- доктора 3-4 года назад получали до 120 тыс.руб/месяц. Никто никуда у них так массово не уезжал, как у нас -каждый день только и читаешь-каждый год население Алтайского края уезжает, все больше, и больше, чем в предыдущие годы.... Проблема не в людях, а смотреть надо выше...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В какие интриги и разборки погружена медицина???? Медицина работает днём и ночью!!! А все кому не лень ноги об неё вытирают!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Несправедливостей в медицине много. В одной из больниц медсестры, отрабатывающие по 300 часов в месяц и получающие на руки по 20-27 тысяч, пожаловались в Администрацию. Руководителя больницы вызывали, он показал какие-то бумаги, высокую среднюю зарплату, и все, вопросов к руководителю нет. Ничего не изменилось. Пока верхушка получает 200-300+ и большие премии, простые работники сидят на хлебе и воде. А по статистике все хорошо.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • 7 тыс.руб - зарплата и премия? Да какой кошмар.Как её люди работают.Это же меньше МРОТ!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тебе жить на это вспоможение
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "7 тыс.руб - зарплата и премия? Да какой кошмар.Как её люди работают.Это же меньше МРОТ!" Не не, там речь только о премии. Зп у них 35-40 тысяч, и никто их её не лишал. Соответственно с премией получили 42-47 тысяч
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А вы обратили внимание на то, что медсестры опять устроили Майдан. Почему опять? К нему первом обратились за ответом на вопрос. Видимо нет ответов у главного врача.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А что? В Барнауле появился Кардиоцентр? Вроде звания Кардиоцентра данное медучреждение лишено было очень много лет назад. Осталось лишь звание "Кадиологический диспансер", по русски, как понимаю, больничка. Ещё немного, они начнут себя величать медицинским НИИ или каким-нибудь Супер Пупер Центром. Скромнее местным фельдшерам и ветеринарам нужно быть.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • все доплаты не прозрачны.как барин решит.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Есть вопросы. 1. Чем отличается оплата труда медицинских сестер от оплаты труда врачей и санитаров, почему одним годовая премия, другим ее нет. 2. Написано, что административно-хозяйственному персоналу годовую премию не выплатят. Это правда, или им платят по-другому? 3. Написано: "Там, где медсестры все-таки получили деньги, им не доплачивали в течение года", Это как? Прокуратура должна проверить. 4. У чиновников главный аргумент на жалобы: "У других тоже плохо или еще хуже"? Это полное должностное несоответствие, это позор. 5. Написано: "причиной невыплаты денег является малое количество больных". Медсестры говорят обратное. СМИ, дайте информацию о количестве пациентов в Кардиоцентре за последние годы. На это и работает медицина, чтобы все были здоровы, именно за это необходимо хорошо платить. Может быть, пациенты не доверяют Кардиоцентру и обращаются в другие медучреждения страны? Может быть, Главврач отказывает пациентам в лечении? Прием в центр только по направлению? 6. Написано: "последние выплаты им урезали примерно на 30%". На каком основании? Опять мало пациентов? СМИ, вы имеете право запросить и проверить всю открытую информацию, непредставление и сокрытие информации карается по закону.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Выдавали бы по стандарту, а не по желанию руководства и было бы спокойно!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Печально всё звучит.Нравственно деградируем ,что ли?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Зажрались начальники мед. учреждений и в Барнауле и по краю. Это давно длится "песенка". Все на местах знают ,а воз и ныне там. Всё то у них хорошо и чудесно на бумажке.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Хочу удалить комментарий, как сделать? Про выходцев, получилось грубо
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пожалуйста удалите про Львовщины, это просто навеяно сво и не хочу обвинять необоснованно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • дать врачам и младшему медперсоналу -- О, интересно, а почему в Минздраве решили медсестер кинуть? Ну поделили бы на всех, бучи не было бы. Может специальная провокация? Или главврач лапшу вешает?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • мед.сестра ведь никогда ничего не далает,наверное все делают главврачи и заведующие.Только на ком вся работа?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и составил бы близких без денег, гордые без штанов ага)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • только на врачей и младших медицинских работников --- Интересно почему?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Модернизация, похоже скоро останутся только врачи и санитары,среднее звено выпало,можно и без них обходится,зачем они ,какую роль в лечение пациентов выполняют???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, где такую зарплату получают скажите,пойду туда
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Медицину перевести на федеральное финансирование и многих проблем не будет
    29 декабря, Гость   Ответить
  • В гор.больнице 5 тоже самое , премия 7118 в двойном размере
    29 декабря, Гость   Ответить
  • сколько контактировал с больницами - везде с младшим медперсоналом ОЧЕНЬ плохо дела обстоят - некомпетентны, грубы, масса вредных привычек, саботируют решения врачей, саботируют режимы работы отделений, УЖАСНО подготовлены, неряшливы, не знают протоколов оказания пм или процедур!!! КТО занимается подготовкой?! считаю, что срочно нужно проверять пту и спту по подготовке данного персонала и исправлять ситуацию. имеем дело с необразованными, суеверными сплетницами и деревенщинами ( не с кем работать. хорошая медсестра на вес золота, это неприемлемая ситуация
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, эк тебе не повезло в жизни.
    03 января, Гость   Ответить
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