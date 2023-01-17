В Минздраве призвали не окунать маленьких детей в прорубь на Крещение

Ребёнку старшего возраста погружаться в ледяную воду можно, но только в случае длительной подготовки

17 января 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Детям до семи лет окунание в прорубь противопоказано, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Ребёнку старшего возраста погружаться в ледяную воду можно, но организм к этому нужно готовить как минимум за год, начиная с небольших физических нагрузок.

"Резкое погружение неподготовленного ребёнка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания", – отметили в ведомстве.

Минздрав также призвал страдающих болезнями сердца отказаться от купания в проруби на Крещение Господне.