В Минздраве призвали не окунать маленьких детей в прорубь на Крещение
Ребёнку старшего возраста погружаться в ледяную воду можно, но только в случае длительной подготовки
17 января 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Детям до семи лет окунание в прорубь противопоказано, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
Ребёнку старшего возраста погружаться в ледяную воду можно, но организм к этому нужно готовить как минимум за год, начиная с небольших физических нагрузок.
"Резкое погружение неподготовленного ребёнка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания", – отметили в ведомстве.
Минздрав также призвал страдающих болезнями сердца отказаться от купания в проруби на Крещение Господне.
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