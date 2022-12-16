НОВОСТИЗдоровье

В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни в России

По словам главы министерства, этот показатель вырос более чем на два года

16 декабря 2022, 11:01, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что в России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. Его слова передаёт РИА Новости.

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», — сказал Мурашко.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Роганова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников.

По её словам, число заболевших начнёт расти после того, как люди вернутся в офисы.

Комментарии 15

  • Вы серьезно?Такое ощущение, что наши чинуши живут на другой планете
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот, оказывается, даже у пенсионеров все хорошо.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • это касается только минздрава
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "ожидаемой продолжительности жизни выше", а реальной???
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели, то то мужики мрут едва пережив 55 лет и моложе, детей призвали стрелять
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ура, есть повод поднять пенсионный возраст.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • ожидаемой продолжительности - ожидали совсем другое же)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Посмотрите по соседям и родственникам впанье Мурашко очевидно всем. Нельзя так подставлять государство и его руководителей.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нельзя так подставлять государство и его руководителей. - да они и сам неплохо справляются.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • У меня мурашко от моей Наташки
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Правительство на другой планете живет, родной...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • По известным причинам массово гибнут молодые , стариков становится больше . Вот и вся статистика
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Накручивают для какой то очередной антинародной мерзости по очередному мошенничеству.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В эфире программа "Розыгрыш"!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Меньше чем за год продолжительность жизни увеличилась на 2,3 года
    17 декабря, Гость   Ответить
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