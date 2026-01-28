НОВОСТИПолитика

Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить территориальный вопрос

Как рассказали в МИД Украины, еще одной темой будет состояние и эксплуатация ЗАЭС

28 января 2026, 14:03, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В интервью изданию "Европейская правда" глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил о готовности президента Владимира Зеленского к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом обсуждения, по его словам, станут территориальные вопросы и дальнейшая судьба Запорожской атомной электростанции.

Сибига подчеркнул, что именно эти два аспекта — территориальная принадлежность спорных регионов и будущий контроль над ЗАЭС — являются наиболее сложными и до сих пор дискуссионными в рамках мирного урегулирования. По словам министра, Зеленский готов к прямому обсуждению этих вопросов с Путиным на личной встрече.

При этом Сибига выразил мнение об отсутствии необходимости в его встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, предостерегая от создания "дублирующих каналов" переговоров. Он отметил, что в настоящее время действуют сформированные переговорные группы, включающие представителей МИД, которые уже провели обсуждения параметров прекращения огня и механизмов контроля или верификации перемирия.

Avatar Picture
Гость

14:08:31 28-01-2026

кто зеленский такой, чтобы с ним что-то обсуждать?)))))))))))))))) он даже не президент давно

Avatar Picture
Гость

14:54:30 28-01-2026

Гость (14:08:31 28-01-2026) кто зеленский такой, чтобы с ним что-то обсуждать?))))))))))... Ох уж эти барнаульские эксперты...

Avatar Picture
Гость

03:26:23 29-01-2026

Гость (14:54:30 28-01-2026) Ох уж эти барнаульские эксперты... ... Зато вы,чубатые, лучше разбираетесь.

Avatar Picture
Гость

03:58:00 29-01-2026

Гость (14:08:31 28-01-2026) кто зеленский такой, чтобы с ним что-то обсуждать?))))))))))... а с кем обсуждать? чтоб закончилось?

Avatar Picture
майор

14:33:47 28-01-2026

наркоман террорист не имеющий никакой юридической власти приедет обсуждать вопрос сдачи озверелым натовцам наших русских территорий????
сомневаюсь

Avatar Picture
гость

14:37:49 28-01-2026

у Зеленского навязчивая идея встретиться с Путиным, наверно, чтобы войти в историю.
Напрасно надеется. Нафик никому он не нужен.

Avatar Picture
Гость

18:07:04 28-01-2026

гость (14:37:49 28-01-2026) у Зеленского навязчивая идея встретиться с Путиным, наверно,... Почему нет? ))) Путин приглашал Зеленского в Москву. Может ехать, веревку и мыло предоставит гостеприимная сторона)))

Avatar Picture
Гость

14:39:26 28-01-2026

пусть зеля сдаётся

Avatar Picture
Гость

16:26:47 28-01-2026

У него идея-фикс встретиться с Путиным

Avatar Picture
Гость

16:46:30 28-01-2026

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с нелегитимным президентом. Он давно это сказал. Зеленский это ничто.

Avatar Picture
Гость

22:53:24 28-01-2026

Гость (16:46:30 28-01-2026) Президент России Владимир Путин не будет встречаться с нелег... Не совсем так. Сегодня Ушаков подтвердил, что если Зеля приедет в Москву, обещают безопасность (видимо, сильно бить не будут))). Но тот всё равно ссыт...

Avatar Picture
Гость

23:56:15 28-01-2026

Вполне можно представить, как З. приезжает в Мск, а его встречает молодой Адам К...

Avatar Picture
Гость

03:56:13 29-01-2026

Гость (23:56:15 28-01-2026) Вполне можно представить, как З. приезжает в Мск, а его встр... в сопровождении 50-60 охранников. Ещё и медаль получит

