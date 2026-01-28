Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить территориальный вопрос

Как рассказали в МИД Украины, еще одной темой будет состояние и эксплуатация ЗАЭС

28 января 2026, 14:03, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В интервью изданию "Европейская правда" глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил о готовности президента Владимира Зеленского к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом обсуждения, по его словам, станут территориальные вопросы и дальнейшая судьба Запорожской атомной электростанции.

Сибига подчеркнул, что именно эти два аспекта — территориальная принадлежность спорных регионов и будущий контроль над ЗАЭС — являются наиболее сложными и до сих пор дискуссионными в рамках мирного урегулирования. По словам министра, Зеленский готов к прямому обсуждению этих вопросов с Путиным на личной встрече.

При этом Сибига выразил мнение об отсутствии необходимости в его встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, предостерегая от создания "дублирующих каналов" переговоров. Он отметил, что в настоящее время действуют сформированные переговорные группы, включающие представителей МИД, которые уже провели обсуждения параметров прекращения огня и механизмов контроля или верификации перемирия.