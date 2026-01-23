Хороший диалог или провальная встреча? Как прошли переговоры Трампа и Зеленского в Давосе

Основные громкие заявления украинский лидер сделал по завершении беседы с хозяином Белого дома

Неоднозначную оценку дали российские и зарубежные наблюдатели ожидаемой встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Amic.ru знакомит своих читателей с некоторыми оценками этого события, которое, по мнению экспертов, должно было приблизить окончание российско-украинского вооруженного конфликта.

Дональд Трамп назвал состоявшийся с Зеленским диалог хорошим (трудно было ожидать от нынешнего хозяина Белого дома что-то иное) и сообщил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

«Этот военный конфликт должен закончиться. <…> Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем все закончится», – сказал президент США.

«Американец сразу после нее направился в аэропорт, чтобы вылететь в Вашингтон, отделавшись от журналистов дежурной фразой, что "встреча прошла хорошо", – пишет "Комсомольская правда". – Но у него любые переговоры, даже самые провальные, легко укладываются в такую формулу. Хотя улыбкой и оптимизмом Трамп, после того как расстался с "просроченным", не лучился и даже был несколько раздражен».

«Встреча продлилась меньше часа», – холодно констатировало украинское издание "Страна.ua", давая понять, что никаких прорывных договоренностей на ней достигнуто не было.

Действительно, информация о начале переговоров поступила в 15:19 по московскому времени. Через 56 минут СМИ облетело сообщение, что диалог завершен. Итоговой пресс-конференции не было – значит, сторонам особенно нечего было рассказать журналистам.

В целом переговоры оказались неудачными, написала британская газета Financial Times.

«Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны», – замечает издание.

Впрочем, самые интересные события развернулись после встречи, которые могут иметь далеко идущие последствия.

Выступивший на форуме Зеленский сообщил, что на 23 января запланирована трехсторонняя американо-российско-украинская встреча в ОАЭ. Состав участников он не назвал. Но далее высказал несколько суждений, которые никак не могут вызвать одобрение Дональда Трампа:

«В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова. Все обратили внимание на Гренландию, и это понятно: большинство лидеров просто не знают, что с этим делать. И создается впечатление, что все просто ждут, пока Америка "перегорит" этой темой. Надеются, что все само пройдет. Но что, если нет? Что тогда?»

Дальше, перефразируя Ильфа и Петрова, Зеленского понесло:

«Вы отправляете в Гренландию 40 или 50 солдат – ради чего это делается? Какое послание вы посылаете? Какое послание Путину, Китаю? Но еще важнее – какой сигнал это отправляет Дании, вашему ближайшему союзнику? Самое главное: либо вы прямо заявляете, что европейские базы будут защищать регион от России и Китая, и создаете такие базы, либо рискуете тем, что вас просто не будут воспринимать всерьез, потому что 40 или 50 солдат не способны защитить вообще ничего».

Таким образом, Зеленский фактически призвал европейские страны усилить военное присутствие в Гренландии.

Но и этого парню из "Квартала 95" показалось мало.

«Владимир Зеленский, выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, по всей видимости, резко прошелся по Дональду Трампу. В жесткой речи он намекнул, что Трамп "любит себя таким, какой он есть"», – обратила внимание британская газета Express.

«Что произошло сегодня на встрече Трампа и Зеленского?» – задает вопрос в своем телеграм-канале российский политолог Марат Баширов.

«Мое мнение:

Не было ультиматумов Трампа. Трамп сказал, что Зеленскому Европа не поможет. Помочь может только он. Зеленский качал тему ударов России по энергообъектам. Трамп отнесся равнодушно: это война. И все. Не было разборов типа "а ты, а президент Путин и т.д.», – заключает Баширов.

Судя по всему, свои впечатления от переговоров Дональд Трамп, как это уже не раз бывало, изложит позднее в собственной соцсети. Следим за реакцией и дальнейшими событиями.