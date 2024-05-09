Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ

Связанные с политиками отметки появились в системе накануне

09 мая 2024, 21:34, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, что 4 мая в базе МВД России появилась информация о розыске Порошенко по уголовной статье. Тогда же в ведомственной базе появилась аналогичная карточка на Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что следователи объявили политиков в розыск в рамках расследования преступлений украинских властей.

Теперь же при соответствующем запросе в базе указывают, что информации по нему нет. Причины, по которой Зеленского и Порошенко сняли с розыска, не называются.