Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

Президент Украины по-прежнему выступает за продолжение конфликта

11 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне глава Католической церкви заявил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это, поднять белый флаг и согласиться на переговоры. К тому же сейчас "есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция".

В ответ Зеленский поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и дал понять, что не намерен идти с Россией на диалог. "Вот что такое церковь – с людьми, а не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством", – заявил президент Украины.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Зеленским заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Украинский лидер это предложение сразу же отверг, объяснив это тем, что хочет получить "справедливый мир для Украины".