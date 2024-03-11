Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ
Президент Украины по-прежнему выступает за продолжение конфликта
11 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Накануне глава Католической церкви заявил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это, поднять белый флаг и согласиться на переговоры. К тому же сейчас "есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция".
В ответ Зеленский поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и дал понять, что не намерен идти с Россией на диалог. "Вот что такое церковь – с людьми, а не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством", – заявил президент Украины.
8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Зеленским заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Украинский лидер это предложение сразу же отверг, объяснив это тем, что хочет получить "справедливый мир для Украины".
09:09:24 11-03-2024
"справедливый мир для Украины" - это когда в состав России войдут ещё и Одесса, и Николаев и Харьков.
09:28:18 11-03-2024
Да его уже по ходу кинули его "благодетели" из сша .
10:22:29 11-03-2024
Ай ай ай. Вова плохой мальчик. Не слушает ни маму ни папу. Бо бо ему будет за это.
10:56:16 11-03-2024
выступает за продолжение конфликта ---- хоть бы до ядерной войны недоконфликтоваться
13:41:38 11-03-2024
Его капелланы святее Папы Римского."Всё на Украине повернуто с ног на голову.Каноническая Украинская Церковь подвергается гонению, в то время, как раскольничья община с нацистскими убеждениями берёт духовное окормление Украины в свои руки"
16:48:35 11-03-2024
Этого агрессора Зелю нужно принудить к миру разрушением всей транспортной инфраструктуры Окраины.