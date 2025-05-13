Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным

Украинский лидер заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле

13 мая 2025, 11:10, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти готовы к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным. Он также выступил за прекращение огня, за соблюдением которого могли бы следить международные партнеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

12 мая украинский лидер созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле. По итогу разговора Зеленский выразил ему благодарность за поддержку и готовность содействовать дипломатии на высшем уровне.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", – продолжил президент Украины.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Украина должна юридически "расчистить" препятствия на пути этих контактов. Речь идет об указе Владимира Зеленского, подписанном в октябре 2022 года. Согласно документу, переговоры с Россией запрещено вести, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Ранее российский лидер предложил провести 15 мая в Стамбуле встречу России и Украины. Зеленский в ответ на это заявил, что будет ждать Путина в Турции.