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Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным

Украинский лидер заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле

13 мая 2025, 11:10, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти готовы к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным. Он также выступил за прекращение огня, за соблюдением которого могли бы следить международные партнеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

12 мая украинский лидер созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить предстоящую встречу РФ и Украины в Стамбуле. По итогу разговора Зеленский выразил ему благодарность за поддержку и готовность содействовать дипломатии на высшем уровне.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", – продолжил президент Украины.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Украина должна юридически "расчистить" препятствия на пути этих контактов. Речь идет об указе Владимира Зеленского, подписанном в октябре 2022 года. Согласно документу, переговоры с Россией запрещено вести, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Ранее российский лидер предложил провести 15 мая в Стамбуле встречу России и Украины. Зеленский в ответ на это заявил, что будет ждать Путина в Турции.

Владимир Зеленский / Фото: MARTIN DIVISEK / EPA / ТАСС

Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

По словам украинского политика, он хочет встретиться с российским президентом лично
НОВОСТИПолитика
Россия Политика украина

Комментарии 9

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Гость

11:34:11 13-05-2025

Вы всё смеётесь. Не у всех же читателей крепкая психика, с такими анализами знакомится.

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Гость

11:54:43 13-05-2025

Гость (11:34:11 13-05-2025) Вы всё смеётесь. Не у всех же читателей крепкая психика, с т... О чем это???

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Гость

12:03:56 13-05-2025

подтвердил готовность к прямым переговорам --- ну вот и хорошо. Лишь бы не договрнячок. А то был Минск-1, Минск-2, Стамбул -1, а сейчас Стамбул 2. Может получится как всегда

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dok_СФ

12:40:05 13-05-2025

Гость (12:03:56 13-05-2025) подтвердил готовность к прямым переговорам --- ну вот и хоро... как решат эксперты, он птица управляемая..

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Гость

12:11:30 13-05-2025

Ну пасаны все щас порешают

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555

13:43:50 13-05-2025

Ну какая Турция для встречи?
В 2016 году турок убил посла России в Турции Андрея Карлова.
Рыгдорган сбил наш военный самолёт.
Нужно просто полностью забанить это территориальное недоразумение, и запретить всем россиянам посещать Турцию.

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Гость

15:04:45 13-05-2025

555 (13:43:50 13-05-2025) Ну какая Турция для встречи? В 2016 году турок убил пос...
Некоторым жителям АК надо запретить выезжать за его пределы и еще Интернет отключить. ТВ смотрите.

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Гость

14:24:09 13-05-2025

разговаривать с киевским террористом к тому же находящимся под действием наркоты который к тому же ничего не контролирует это так себе идея, сомнительная прямо сказать
с террористами не разговаривают. Их ликвидируют

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8

14:51:40 13-05-2025

Гость (14:24:09 13-05-2025) разговаривать с киевским террористом к тому же находящимся под действием наркоты который к тому же ничего не контролирует...
Не надо недооценивать противника. Враг ещё не разгромлен.

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