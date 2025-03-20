Подробности разговора Трампа и Зеленского сообщил Белый дом

Президент США в ходе переговоров выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины

20 марта 2025, 09:23, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности диалога лидеров двух государств привел Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

США готовы помочь Украине управлять электрическими и ядерными станциями: это было бы лучшей защитой и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Администрации Белого дома поручено работать над техническими вопросами установления и расширения прекращения огня.

Эксперты нацбезопасности должны как можно скорее проработать детали дальнейших шагов по Украине.

США продолжат передавать Киеву разведданные.

Вашингтон в данный момент фокусируется на долгосрочном мирном соглашении, однако от подписания сделки по минеральным ресурсам не отказывается.

Зеленский в ходе разговора с Трампом просил дополнительные поставки средств ПВО, в частности, системы Patriot.

На вопрос о том, рассматривают ли США введение дополнительных санкций против Москвы, Белый дом отвечать отказался.

Ранее Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что разговаривал с украинским лидером около часа. Речь шла преимущественно о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.