Подробности разговора Трампа и Зеленского сообщил Белый дом
Президент США в ходе переговоров выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины
20 марта 2025, 09:23, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности диалога лидеров двух государств привел Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.
- США готовы помочь Украине управлять электрическими и ядерными станциями: это было бы лучшей защитой и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.
- Администрации Белого дома поручено работать над техническими вопросами установления и расширения прекращения огня.
- Эксперты нацбезопасности должны как можно скорее проработать детали дальнейших шагов по Украине.
- США продолжат передавать Киеву разведданные.
- Вашингтон в данный момент фокусируется на долгосрочном мирном соглашении, однако от подписания сделки по минеральным ресурсам не отказывается.
- Зеленский в ходе разговора с Трампом просил дополнительные поставки средств ПВО, в частности, системы Patriot.
- На вопрос о том, рассматривают ли США введение дополнительных санкций против Москвы, Белый дом отвечать отказался.
Ранее Дональд Трамп в своих соцсетях сообщил, что разговаривал с украинским лидером около часа. Речь шла преимущественно о сближении переговорных позиций Москвы и Киева.
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