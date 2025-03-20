"Очень хороший разговор". Трамп прокомментировал телефонные переговоры с Зеленским
Президент США заявил, что разговаривал с украинским коллегой в течение часа
20 марта 2025, 07:45, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК.
"Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", – написал Трамп в соцсетях.
С его слов, в основном речь шла о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Украинский и американский лидеры обсуждали эту тему с целью "согласовать запросы и потребности России и Украины".
Трамп пообещал, что его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио в ближайшее время опубликуют заявление по итогам разговора.
07:55:12 20-03-2025
Трампу жаль бойцов Украины попавших в окружение. Кто пожелеет погибших граждан России. Нет ему веры. Балабол.
08:18:34 20-03-2025
Гость (07:55:12 20-03-2025) Трампу жаль бойцов Украины попавших в окружение. Кто пожелее... Из двух зол лучше балобол
08:27:27 20-03-2025
Трампу жаль большую группу натовских вояк, попавших в плен. На украинских ему как-то пллевать.
09:08:18 20-03-2025
Гость (08:27:27 20-03-2025) Трампу жаль большую группу натовских вояк, попавших в плен. ... Факт
11:15:16 20-03-2025
Гость (08:27:27 20-03-2025) Трампу жаль большую группу натовских вояк, попавших в плен. ... Если расстрелять натовцев - будут так же поступать с нашими. Так что "молчим и курим, курим и молчим".
14:04:35 20-03-2025
4344 (11:15:16 20-03-2025) Если расстрелять натовцев - будут так же поступать с нашими.... Никто их расстреливать не будет. Сам факт, что их задержали на территории России, уже вопиющий. А там, по слухам, есть граждане США с ооочень красивыми звездатыми погонами. Тут по неволе поверишь слухам о признании Крыма..