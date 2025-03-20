"Очень хороший разговор". Трамп прокомментировал телефонные переговоры с Зеленским

Президент США заявил, что разговаривал с украинским коллегой в течение часа

20 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК.

"Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", – написал Трамп в соцсетях.

С его слов, в основном речь шла о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Украинский и американский лидеры обсуждали эту тему с целью "согласовать запросы и потребности России и Украины".

Трамп пообещал, что его советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио в ближайшее время опубликуют заявление по итогам разговора.