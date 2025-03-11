Зеленский принес извинения Трампу за перепалку в Белом доме
Украинский лидер направил американскому президенту соответствующее письмо
11 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за скандал в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал FoxNews.
"Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", – сказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Со слов Уиткоффа, команды США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, много обсуждали произошедшее.
Напомним, 28 февраля состоялась встреча Дональда Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что Украина не может продолжать боевые действия без помощи Вашингтона, и без этой поддержки ВСУ не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский же спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина сражается с Россией в одиночку. В итоге Трамп выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Американский лидер отметил, что глава киевского режима не готов к миру и проявил к США неуважение.
12:02:05 11-03-2025
о! объяснили редкоЗеленскому ресурсу, как можно загладить свою вину...
12:03:05 11-03-2025
Ну вот, а вы переживали. Сейчас извинения будут приняты и помощь украине снова возобновится.
12:48:47 11-03-2025
сказал спецпосланник американского лидера --- пока это Зеленский не подтвердит, это не факт. На Украине все уверены, что это Трамп извинился перед Зеленским. В наших интересах, чтобы Зеленский упирался как можно дольше, Трампу придется давить, иначе позор, его публично прогнули
13:40:15 11-03-2025
Оскорбил прилюдно, извинился втихаря! Надо также прилюдно и извиняться!
15:29:09 11-03-2025
Гость (13:40:15 11-03-2025) Оскорбил прилюдно, извинился втихаря! Надо также прилюдно и ... Он даже и про втихаря пока не признал и скорее всего не признает
19:13:52 11-03-2025
у вас ошибка в статье "укр лидер" он давно уже непойми кто, срок закончился, он не президент!