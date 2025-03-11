НОВОСТИПолитика

Зеленский принес извинения Трампу за перепалку в Белом доме

Украинский лидер направил американскому президенту соответствующее письмо

11 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед президентом США Дональдом Трампом за скандал в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал FoxNews.

"Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете", – сказал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Со слов Уиткоффа, команды США, Украины и европейских стран, вовлеченных в переговоры, много обсуждали произошедшее.

Напомним, 28 февраля состоялась встреча Дональда Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что Украина не может продолжать боевые действия без помощи Вашингтона, и без этой поддержки ВСУ не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.

Зеленский же спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина сражается с Россией в одиночку. В итоге Трамп выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Американский лидер отметил, что глава киевского режима не готов к миру и проявил к США неуважение.

США Политика украина Мир

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:02:05 11-03-2025

о! объяснили редкоЗеленскому ресурсу, как можно загладить свою вину...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:05 11-03-2025

Ну вот, а вы переживали. Сейчас извинения будут приняты и помощь украине снова возобновится.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:47 11-03-2025

сказал спецпосланник американского лидера --- пока это Зеленский не подтвердит, это не факт. На Украине все уверены, что это Трамп извинился перед Зеленским. В наших интересах, чтобы Зеленский упирался как можно дольше, Трампу придется давить, иначе позор, его публично прогнули

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:15 11-03-2025

Оскорбил прилюдно, извинился втихаря! Надо также прилюдно и извиняться!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:09 11-03-2025

Гость (13:40:15 11-03-2025) Оскорбил прилюдно, извинился втихаря! Надо также прилюдно и ... Он даже и про втихаря пока не признал и скорее всего не признает

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:52 11-03-2025

у вас ошибка в статье "укр лидер" он давно уже непойми кто, срок закончился, он не президент!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров