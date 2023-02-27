Зеленский ввёл санкции против компаний Пригожина

Также под ограничения попали российские госслужащие, представители спорта и ряд организаций

27 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против компании Евгения Пригожина, а также лиц, связанных с ним, пишет ТАСС.

Под ограничения попали "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", Федеральное агентство новостей, "ЧВК Вагнер центр", а также Полина Пригожина, Екатерина Пригожина и Вероника Пригожина. Ограничения введены на 10 лет.

Кроме того, Зеленский ввёл санкции против граждан РФ. В список вошли некоторые госслужащие, а также легкоатлетка Елена Исинбаева, пловец Александр Попов, почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Против представителей спорта санкции будут действовать 50 лет.

Помимо этого, под санкциями также оказались и некоторые российские общественные организации: Народный фронт "За Россию", "Российский Красный Крест", "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и ряд других.