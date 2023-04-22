Зеленский ввел санкции против российских партий и Центризбиркома
В список попали КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди"
22 апреля 2023, 19:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении российских партий и Центризбиркома РФ, сообщает ТАСС.
В список попали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против страны могут привести к новому мировому экономическому кризису.
06:07:42 23-04-2023
Страшно подумать,что теперь будет с этими партиями и Центризбиркомом.