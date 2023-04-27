Зеленский заявил, что целый час разговаривал по телефону с Си Цзиньпином
Политики обсуждали двусторонние отношения
27 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час.
"Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений", – написал он в телеграм-канале.
Напомним, политики пообщались по телефону 26 апреля. Это был их первый контакт после начала российской специальной военной операции.
Во время беседы Си сказал, что будет добиваться прекращения огня, а единственным возможным выходом из конфликта он назвал диалог и переговоры.
Вскоре после этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, мирные планы Киева и Пекина нашли точки соприкосновения.
08:31:25 27-04-2023
единственным возможным выходом из конфликта он назвал диалог и переговоры --- с США наверное