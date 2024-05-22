Зеленый свет. В Барнауле приступают к засыпке Лесного пруда ради нового микрорайона

Работы по созданию искусственного участка начнут в ближайшее время

22 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Лесной пруд в поселке Булыгино / Фото: amic.ru

Проект застройки Лесного пруда в поселке Булыгино стартует спустя годы подготовки. В начале мая 2024 года администрация Барнаула выдала разрешение на создание искусственного земельного участка. Документ действителен всего пять месяцев: в течение этого времени инвестор – компания "МДС-Алтай" – должен завершить работы. Однако, как сообщил amic.ru руководитель организации Виктор Бубенин, искусственный участок будет готов намного быстрее.

По словам инвестора, к работам планируют приступить уже в ближайшее время. Параллельно компания готовит проект застройки территории: от эскизов, представленных общественности в 2019 году, решено отказаться. Тогда было заявлено, что на участке возведут 29 многоэтажек, детский сад, школу, набережную, культурно-развлекательные центры и другие объекты.

Проект застройки Лесного пруда / Фото: "МДС-Алтай"

"Проект кардинально видоизменен. Сейчас делаем искусственный земельный участок: отсыпка, берегоукрепление, подпорная стенка, набережная. Это все быстро, потом приступим к строительству. Пока проект застройки готовится", – рассказал Виктор Бубенин.

В 2022 году Бубенин сообщил, что компания намерена возвести экопоселок: дворы без машин, большой объем озеленения, набережную. Будет ли инвестор придерживаться этой концепции, пока неизвестно.

Кстати, по словам Бубенина, реализовывать масштабный проект алтайская компания готовится совместно с партнерами из других регионов.

Пять лет ожидания

Площадь участка вдоль реки Барнаулки, который отдан под застройку, составляет 46 га. Территория для застройки появится в границах улицы Вербной, проезда Ангарского, улицы Краевой, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор. В 2020 году территорию выставило на торги региональное Минприроды по инициативе "МДС-Алтай". Эта компания и стала победителем аукциона.

Осенью 2022 года, после того как проект по созданию искусственного земельного участка прошел государственную экологическую экспертизу в Москве, фирма намеревалась приступить к работам. Их планировали завершить до конца 2022 года, однако возникли сложности: в крае отсутствовал уполномоченный орган, который бы утверждал проект планировки на искусственно образуемых территориях. Лишь в марте 2023-го такие полномочия получило Минприроды (распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко).

В конце февраля 2024 года проект насыпного участка повторно получил положительное заключение экспертизы.

История Лесного пруда

Лесной пруд построен в русле реки Барнаулки в 1980 году. Проект представлял бетонную набережную, дамбу с тремя шлюзами, мост с автодорогой и искусственный водоем, подпитываемый Барнаулкой. В нужных местах русло реки расширили, а дно углубили. Длина "булыгинского пляжа" составляла 1,8 км, а ширина – 300-400 м.

Однако дно реки с годами заиливалось и росло. В 90-е средств на реконструкцию проекта не было, Лесной пруд спустили. Постепенно он обмелел и зарос тальником. "Булыгинский пляж" закрыли, а спасательную станцию ликвидировали в 2002 году.