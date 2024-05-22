Зеленый свет. В Барнауле приступают к засыпке Лесного пруда ради нового микрорайона
Работы по созданию искусственного участка начнут в ближайшее время
22 мая 2024, 09:15, ИА Амител
Проект застройки Лесного пруда в поселке Булыгино стартует спустя годы подготовки. В начале мая 2024 года администрация Барнаула выдала разрешение на создание искусственного земельного участка. Документ действителен всего пять месяцев: в течение этого времени инвестор – компания "МДС-Алтай" – должен завершить работы. Однако, как сообщил amic.ru руководитель организации Виктор Бубенин, искусственный участок будет готов намного быстрее.
По словам инвестора, к работам планируют приступить уже в ближайшее время. Параллельно компания готовит проект застройки территории: от эскизов, представленных общественности в 2019 году, решено отказаться. Тогда было заявлено, что на участке возведут 29 многоэтажек, детский сад, школу, набережную, культурно-развлекательные центры и другие объекты.
Проект застройки Лесного пруда / Фото: "МДС-Алтай"
"Проект кардинально видоизменен. Сейчас делаем искусственный земельный участок: отсыпка, берегоукрепление, подпорная стенка, набережная. Это все быстро, потом приступим к строительству. Пока проект застройки готовится", – рассказал Виктор Бубенин.
В 2022 году Бубенин сообщил, что компания намерена возвести экопоселок: дворы без машин, большой объем озеленения, набережную. Будет ли инвестор придерживаться этой концепции, пока неизвестно.
Кстати, по словам Бубенина, реализовывать масштабный проект алтайская компания готовится совместно с партнерами из других регионов.
Пять лет ожидания
Площадь участка вдоль реки Барнаулки, который отдан под застройку, составляет 46 га. Территория для застройки появится в границах улицы Вербной, проезда Ангарского, улицы Краевой, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор. В 2020 году территорию выставило на торги региональное Минприроды по инициативе "МДС-Алтай". Эта компания и стала победителем аукциона.
Осенью 2022 года, после того как проект по созданию искусственного земельного участка прошел государственную экологическую экспертизу в Москве, фирма намеревалась приступить к работам. Их планировали завершить до конца 2022 года, однако возникли сложности: в крае отсутствовал уполномоченный орган, который бы утверждал проект планировки на искусственно образуемых территориях. Лишь в марте 2023-го такие полномочия получило Минприроды (распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко).
В конце февраля 2024 года проект насыпного участка повторно получил положительное заключение экспертизы.
История Лесного пруда
Лесной пруд построен в русле реки Барнаулки в 1980 году. Проект представлял бетонную набережную, дамбу с тремя шлюзами, мост с автодорогой и искусственный водоем, подпитываемый Барнаулкой. В нужных местах русло реки расширили, а дно углубили. Длина "булыгинского пляжа" составляла 1,8 км, а ширина – 300-400 м.
Однако дно реки с годами заиливалось и росло. В 90-е средств на реконструкцию проекта не было, Лесной пруд спустили. Постепенно он обмелел и зарос тальником. "Булыгинский пляж" закрыли, а спасательную станцию ликвидировали в 2002 году.
09:31:43 22-05-2024
Теперь вообще Кутузова будет "колом"...
10:51:22 22-05-2024
Гость (09:31:43 22-05-2024) Теперь вообще Кутузова будет "колом"...... да пофиг, нормальные люди там не живут
11:23:20 22-05-2024
олигарх (10:51:22 22-05-2024) да пофиг, нормальные люди там не живут... А вы то нормальные такое пишете🤮🤮🤮.
11:27:38 22-05-2024
олигарх (10:51:22 22-05-2024) да пофиг, нормальные люди там не живут... черепа замеряешь?
12:02:44 22-05-2024
олигарх (10:51:22 22-05-2024) да пофиг, нормальные люди там не живут... при чем тут это??? на работу пол Индустриального едет через эту улицу
11:08:11 22-05-2024
Гость (09:31:43 22-05-2024) Теперь вообще Кутузова будет "колом"...... И Борзовка утонет нахрен в первую же весну?
09:32:55 22-05-2024
Правильно, городу срочно нужны человейники, а не какие то там пруды, кому надо в ванной купайтесь!
09:36:50 22-05-2024
Мать родную продадут ради наживы. Пляж был такой замечательный
10:11:08 22-05-2024
Гость (09:36:50 22-05-2024) Мать родную продадут ради наживы. Пляж был такой замечательн... Замечательный пляж там был в начале 80-х. Потом всё заросло. Ещё при СССР. Я помню ходил туда. И со временем место всё хирело и хирело. В итоге там просто заросли кустарника и болото. Лучше вместо того, что там сейчас, приведут территорию в порядок, пускай даже дома построят. Всё лучше, чем просто заброшенный уголок.
12:44:17 22-05-2024
Гость (10:11:08 22-05-2024) Замечательный пляж там был в начале 80-х. Потом всё заросло.... Можно привести в порядок без домиков. У горожан запрос на парки и мероприятия в них. Сколько народа в изумрудном на Масленицу было
15:17:24 22-05-2024
Гость (09:36:50 22-05-2024) Мать родную продадут ради наживы. Пляж был такой замечательн... Вы чё,блин? Какой пляж? 30 лет назад? Там бомжатник давно и заросло все. Откуда вы только берётесь,"защитники"природы? Пока все в упадке никому и дела нет, как только делать что-то соберутся, так сразу просыпается неуёмное желание все защитить. Снести гадюшник, сделать красиво, а всех защитников послать в лес.
09:19:44 23-05-2024
Гость (15:17:24 22-05-2024) Вы чё,блин? Какой пляж? 30 лет назад? Там бомжатник давно и ... А вы о чëм?) В первом варианте проект предусматривал парковые зоны, детские сады и проч. социальную инфраструктуру....
А сначала забросить, сделать "нерентабельным" и т.д. научились ещё в 90-х.
Теперь то, конечно, пусть хоть так: "на безрыбье и рак - рыба"
09:38:56 22-05-2024
Как всегда на словах всё гладко, а как будет на самом деле не трудно догадаться.
09:40:08 22-05-2024
Не было средств на реконструкцию - спустили пруд.
Нет средств на медицину - ну и царство небесное...
Нет тела - нет дела.
09:42:35 22-05-2024
Атмосферное место. Всё туда фотографировать на память пока есть что.
09:57:44 22-05-2024
Дорогу там нужно обязательно, задолбал стоячий в пробках Павлик!
10:19:31 22-05-2024
Гость (09:57:44 22-05-2024) Дорогу там нужно обязательно, задолбал стоячий в пробках Пав...
в очередь. лет через 15 может сделают
10:27:45 22-05-2024
проект хороший но туту сплошной край берега а надо бы сделать причалы для лодок и зону летних кафешек и пляжа с песочком а не набережную вот это было бы круто и квартиры были бы с пляжем подороже чем в центре города
11:06:58 22-05-2024
Гость (10:27:45 22-05-2024) проект хороший но туту сплошной край берега а надо бы сделат... Не переживай-они тебе "спляжем" пообещают,когда покупать квартиру будешь. Но позже! На Ковше тоже обещали причалы для личных и межгалактических яхт!
11:20:50 22-05-2024
Бомж (11:06:58 22-05-2024) Не переживай-они тебе "спляжем" пообещают,когда покупать ква... Да-да, и на Гуськова 42 когда квартиры продавали обещали сквер через дорогу, а по факту там махина Северный Власихинский 98)))
13:22:20 23-05-2024
Гость (10:27:45 22-05-2024) проект хороший но туту сплошной край берега а надо бы сделат... Интересно ,а корабли по ручьём передвигаться будут?
11:05:10 22-05-2024
В итоге там просто заросли кустарника и болото. ---- вот именно. Потом заселившиеся туда будут ныть каждую весну, что их почему то топит)
11:13:17 22-05-2024
Гость (11:05:10 22-05-2024) В итоге там просто заросли кустарника и болото. ---- вот име... Булыгино на другой стороне и ему давно суждено утонуть. А вот как новые дома на насыпном грунте и наших фундаментах устоят-вопрос.
11:06:55 22-05-2024
По моему, булыгину трындец, там же грунтовые воды очень близко
11:23:08 22-05-2024
Какая говорящая фамилия: Бубенин! Значит новый микрорайон он "забубенет"?!
12:20:53 22-05-2024
Этот пляж, даже в 90-е был лучшим в городе. Если не углубят русло реки, при формировании участка - дома на Булыгино утонут. Возможно это такой способ всё Булыгино отжать для застройки!?! Печально, что перспективные территории Ковш, о.Побочень, "Лесной Пруд" сперва превращают в помойки, а потом великие меценаты спасают народ от этих страшных мест и строят человейники, а не парки, пляжи и набережные с водоемами, русло которых чистят.
12:31:26 22-05-2024
А что если барнаульским толстосумам подумать и отсыпать немного рула Оби у бывшего речного вокзала или чуть выше нового моста и построить на отсыпной земле в б.русле Оби несколько человейников.До чего же жителям было бы хорошо: свежий воздух, в Обь нырять можно прямо из окон, и до города недалеко.
(Солнечно.Юмор проснулся.)
12:34:23 22-05-2024
там идет под слоем грунта водоносный слой. Когда засыпали озеро и поставили дома то создали некий пресс который буде давить сверху на этот слой
Следовательно вода пойдет поверху если уровень грунтовых вод раиона чуток приподнимется
То есть там начнет топить раион весной по черному
я в свое время уже писал чтобы избежать вот этого надо было не сплошняком засыпать все а делать острова и каналы как в Питере и Венеции. Тогда лишняя вода уходила бы по каналам
Но у нас решили все сделать подешевле и не вкладываться.
как результат через пяток лет придется сносить все эти новостройки и начинать рыть каналы
13:03:02 22-05-2024
доброжелатель (12:34:23 22-05-2024) там идет под слоем грунта водоносный слой. Когда засыпали оз... придется сносить все эти новостройки ------ Зачем сносить? Сами рухнут)
12:52:59 22-05-2024
с верхних этаже тюрьму видно будет
16:20:00 22-05-2024
Гость (12:52:59 22-05-2024) с верхних этаже тюрьму видно будет... Раньше кто-то жил напротив тюрьмы, теперь живёт напротив дома)))
12:58:14 22-05-2024
Эко ты хватил-Венеция!!!! У нас ещё училище для будущих гондельеров не построено! И только после их выпускного!!!....
14:50:23 22-05-2024
Гость (12:58:14 22-05-2024) Эко ты хватил-Венеция!!!! У нас ещё училище для будущих го... Гондонльеров и без училища полно, она сразу готовыми вырастают.
13:02:52 22-05-2024
Строить массивные дома там можно и нужно. Идея очень хорошая. Но нужен точный математический расчет и подход
Сомневающимся я всегда привожу пример Тадж Махала. Этот мавзолей весит как целый многоэтажный квартал индустриального раиона и построен на болоте прямо в трясине
Чтобы здание не давило сначала отсыпали квадратный остров и на нем поставили каменную тяжелую платформу а на нее - здание. И выкопали по пермиетру и по раиону каналы отводящие лишнюю воду. Много разных размеров каналов и канальчиков и оформили это в виде парка прилегающего к зданию
И получили шедевр архитектуры
13:02:54 22-05-2024
Место шикарное. Всё рядом- тюрьма, кладбище, промзона, удобная низина, куда стекается вся гарь и грязь со всего Барнаула... опять-таки полезный для лёгочников и комаров влажный болотный воздух и периодические выходы Барнаулки из берегов. Пожалуй, прикуплю-ка я себе что-нибудь подальше от этого шикарного места :)))
13:42:48 22-05-2024
Гость (13:02:54 22-05-2024) Место шикарное. Всё рядом- тюрьма, кладбище, промзона, удобн... Вся нижняя часть города такая как вы описали - дым, копоть, смог, гарь, а зимой - особо.
14:24:35 22-05-2024
Ждал пока пляж восстановят. А тут просто решили его засыпать.Булыгина топит подземными водами. Будет еще хуже. Можно будет дома плавать в затопленом погребе.
15:17:11 22-05-2024
Гость (14:24:35 22-05-2024) Ждал пока пляж восстановят. А тут просто решили его засыпать... Это подарок пристоящему 300 летию Барнаула!!!
16:17:30 22-05-2024
Место шикарное. Всё рядом- тюрьма, кладбище, промзона, удобная низина, куда стекается вся гарь-------- еще и на резиновых лодках бесплатно поплавать весной вокруг домов можно будет!😃
17:16:35 22-05-2024
Ноги вытерла администрация города и края на жителей, только деньги. Все уничтожить ради наживы.
19:12:52 22-05-2024
Да правильно, пусть строят. Ещё если бы дорогу сделать там нормальную хоть до борзовки, ваще норм будет!
20:28:26 22-05-2024
Пусть строят, но с условием построить 3 городских пляжа (бесплатных) для Барнаула, у которого по сути нет ни одного нормального. Как штрафовать за купание в неположенном месте - нет проблем, а как полноценный пляж угробить - администрация города в первых рядах.
19:05:59 23-05-2024
Поражает демонстративное наплевательство приезжих чинуш на город, на людей всю жизнь тут проживших. Уважение только к застройщикам, ежу понятно почему. Чтобы в Европе построить дом, надо согласие общины поселения. То что у нас, это дикость азиатская
19:35:21 23-05-2024
Действительно.городу нужны парки!Но это же нерентабельно для нашей администрации.За Европой клочок под парк стал застраиваться.Удивительно.город на реке.а пляжа доброго нет.А должно быть несколько.в шаговой доступностт
10:33:49 24-05-2024
Я удивляюсь с проектов жилья в нашем городе . Нет чтобы интегрировать в среду новый комфортный квартал с домами 4-8 этажей. Строят убогие страшный не комфортные человейники. Так ещë и уничтожают экологию города.
11:49:18 24-05-2024
Артëм (10:33:49 24-05-2024) Я удивляюсь с проектов жилья в нашем городе . Нет чтобы инте... Все ради наживы, когда же они нажруться ...
11:47:45 24-05-2024
Убить все что можно!
Деньги решают все!
Реликтовый бор.
ЭКО система реки.
Редкие виды растений животных.
Природа будет мстить.
Каждому кто поставил галочку, каждому кто постарался.
Разумнее сохранить, восстановить и приумножить.
Создать изюминку в городе...
Но это затратно, а тут ещё и сливки можно снять.
Город не растет, город застраивается из нутри, город не развивается, город стирается с земли и на его месте хотят построить новый и это не надолго....
Как всегда стереть историю, корни, все забетонировать.
Ощущение что мозг уже у многих забетонирован основательно и к жизни не пригоден совместно с природой нашей планеты