4-балльное землетрясение произошло на Алтае

Толчок зарегистрировали недалеко от села Кош-Агач

05 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение произошло в Республике Алтай утром 4 июня, пишет "Интерфакс".

Подземный толчок магнитудой 3,5 и интенсивностью 4,1 балла зафиксировали в 06:15 в 46 км западнее села Кош-Агач.

Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 3 июня землетрясение произошло на юге Кемеровской области – неподалёку от Алтайского края.