4-балльное землетрясение произошло на Алтае
Толчок зарегистрировали недалеко от села Кош-Агач
05 июня 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Землетрясение произошло в Республике Алтай утром 4 июня, пишет "Интерфакс".
Подземный толчок магнитудой 3,5 и интенсивностью 4,1 балла зафиксировали в 06:15 в 46 км западнее села Кош-Агач.
Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, 3 июня землетрясение произошло на юге Кемеровской области – неподалёку от Алтайского края.
15:29:11 05-06-2023
короткая статья..... все бы так писали))))