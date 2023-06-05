НОВОСТИЭкология

4-балльное землетрясение произошло на Алтае

Толчок зарегистрировали недалеко от села Кош-Агач

05 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Землетрясение произошло в Республике Алтай утром 4 июня, пишет "Интерфакс".

Подземный толчок магнитудой 3,5 и интенсивностью 4,1 балла зафиксировали в 06:15 в 46 км западнее села Кош-Агач.

Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 3 июня землетрясение произошло на юге Кемеровской области – неподалёку от Алтайского края.

Алтай Землетрясения

Комментарии 1

Avatar Picture
гостьЯ

15:29:11 05-06-2023

короткая статья..... все бы так писали))))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Дело Пригожина закрыли
4 часа назад  5

Все новости

Новости партнеров