Землетрясение произошло недалеко от Алтайского края

Подземные толчки зафиксировали в Кемеровской области

03 июня 2023, 17:39, ИА Амител

Кемеровская область / Фото: unsplash.com

Землетрясение произошло на юге Кемеровской области утром 3 июня, сообщает Prokuzbass со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали 3 июня в 08:30 близ заповедника "Кузнецкий Алатау", что рядом с Новокузнецком и недалеко от Алтайского края.

Магнитуда составила 3,8, а интенсивность подземных толчков достигала 4,6 балла по шкале MSK64.

Напомним, в конце мая землетрясение произошло в Новосибирской области.