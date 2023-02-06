В Турции после разрушительных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги

Разрушены здания, количество пострадавших и погибших пока неизвестно

06 февраля 2023, 10:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны, сообщает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник ночью, 6 февраля, в Кахраманмараше, эпицентр на глубине 7 километров в районе Пазарчик.

Землетрясение сильно ощущалось во многих городах, в частности в Малатье и Газиантепе, население которого превышает 1 млн человек. Разрушены здания, количество пострадавших и погибших пока неизвестно.

В провинции Диярбакыр рухнуло восьмиэтажное здание. В Шанлыурфа обрушились 16 домов.

В регионе продолжаются афтершоки. Последний составил 6,4 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд ведомств, в том числе спасатели, начали устранять последствия землетрясения.