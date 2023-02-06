Турецкое землетрясение докатилось до Сочи. На курорте зафиксировали толчки

Информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало

06 февраля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отголоски землетрясения в Турции были зафиксированы в Сочи. Небольшие толчки силой не более трёх баллов фиксировали в районе от Сириуса до Центрального района города. Об этом РИА Новости рассказала руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

По её словам, после крупного землетрясения на соседних границах, расположенных близ Сочи, ощущаются небольшие толчки и они могут происходить до тех пор, пока вся энергия не выйдет.

Вместе с тем информации о землетрясении от жителей, оперативных и коммунальных служб не поступало. По данным некоторых очевидцев, не ощущалось толчков в Адлерском районе и Республике Абхазия.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. Днём случились повторные, не менее разрушительные толчки, отголоски которых ощущались в том числе в Армении, Грузии и Абхазии. По последним подсчётам, в стране обрушилось 2824 здания.