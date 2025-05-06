Жара в День Победы. Какая погода будет на майских выходных в Алтайском крае
Четырехдневные праздники разделятся пополам – без дождей и с дождями
06 мая 2025, 14:00, ИА Амител
Жителей Алтайского края ожидают два жарких дня в эти продолжительные выходные: с 8 по 11 мая столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
В четверг, 8 мая, ожидается +27 градусов и малооблачная погода. Пятница, 9 мая, когда россияне будут праздновать 80-летие Великой Победы, будет самым жарким днем: обещают +28 градусов.
После погода начнет постепенно портиться, однако суббота, 10 мая, все еще будет жаркой, несмотря на отсутствие солнца, дожди и грозы: ожидается +26 градусов. А вот в воскресенье, 11 мая, синоптики прогнозируют +19 градусов и грозы.
На следующей рабочей неделе, после продолжительных праздничных выходных, обещают +14...+21 градус. До конца мая таких жарких дней, как 9 мая, не предвидится.
Gismeteo
Данный прогноз на продолжительные праздничные дни почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в пятницу, 9 мая, обещают +30 градусов.
Четырехдневные выходные, по сути, разделятся на две половины – два дня без дождей и два дня с дождями.
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