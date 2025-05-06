Четырехдневные праздники разделятся пополам – без дождей и с дождями

06 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ожидают два жарких дня в эти продолжительные выходные: с 8 по 11 мая столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В четверг, 8 мая, ожидается +27 градусов и малооблачная погода. Пятница, 9 мая, когда россияне будут праздновать 80-летие Великой Победы, будет самым жарким днем: обещают +28 градусов.

После погода начнет постепенно портиться, однако суббота, 10 мая, все еще будет жаркой, несмотря на отсутствие солнца, дожди и грозы: ожидается +26 градусов. А вот в воскресенье, 11 мая, синоптики прогнозируют +19 градусов и грозы.

На следующей рабочей неделе, после продолжительных праздничных выходных, обещают +14...+21 градус. До конца мая таких жарких дней, как 9 мая, не предвидится.

Gismeteo

Данный прогноз на продолжительные праздничные дни почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что в пятницу, 9 мая, обещают +30 градусов.

Четырехдневные выходные, по сути, разделятся на две половины – два дня без дождей и два дня с дождями.