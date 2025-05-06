В праздничный день теплая погода установится на юго-западе Сибирского федерального округа

06 мая 2025, 08:32, ИА Амител

Цветущий Барнаул в мае / Фото: amic.ru

Днем 9 мая в Алтайском крае может потеплеть +28 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По данным синоптика, в праздничный день тепло придет на юго-запад Сибирского федерального округа. Днем в Новосибирской области и Алтайском крае воздух может прогреться до +27...+28 градусов. В Томской, Омской и Кемеровской областях ночные температуры поднимутся до +7...+12 градусов, дневные – до +20...+25 градусов.

На юго-востоке Сибирского федерального округа будет прохладнее. Так, ночью на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии и Иркутской области столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, днем – от +15 до +20. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди.

Ранее в федеральном Гидрометцентре спрогнозировали дождь, мокрый снег и ветер на территории Сибири. Непогода также настигнет Центральный, Южный, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.