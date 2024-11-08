В разных частях города инфраструктура уже не справляется с количеством жителей, пояснил Дмитрий Попов

08 ноября 2024, 08:40, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле, запущенная в 2024 году / Фото: Минздрав Алтайского края

Четыре большие и современные поликлиники могут появиться в Барнауле в ближайшие пять лет. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, планы по строительству объектов могут быть включены в новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

От Южного до Власихинской

Дмитрий Попов объяснил, что сразу в нескольких районах краевой столицы уже назрела необходимость в новых поликлиниках. Больше всего в них нуждается Индустриальный.

"Город растет неравномерно. В том же Индустриальном районе численность населения увеличивается скачкообразно. Когда мы начинали строить поликлинику № 14, там было 105 тысяч прикрепленного населения, а сейчас уже 120 тысяч. Плюс, идет активная застройка в сторону аэропорта", – сказал министр.Проанализировав ситуацию, в региональном Минздраве запланировали в Индустриальном районе строительство двух поликлиник. Первую должны построить по ул. Власихинской, а вторую, которая станет филиалом поликлиники № 9, хотят возвести на Павловском тракте.

Третье медучреждение должно появиться в нагорной части – оно станет подразделением первой городской поликлиники и будет рассчитано на 210 посещений в смену. При этом небольшой филиал на ул. Аванесова, который сейчас капитально ремонтируют, сохранится, подчеркнул Попов.

Наконец, четвертую поликлинику хотят построить в Южном. Министр здравоохранения края уже не раз упоминал, что там нужно усилить медицинскую инфраструктуру.

"Казалось бы, для нынешней численности населения инфраструктуры там достаточно. Но за счет находящихся рядом поселков летом эта численность увеличивается до 30 тысяч человек. Плюс, там ведется строительство многоэтажных домов. Поэтому мы предложили реконструировать поликлинику на территории больницы № 10, расширить мощности и закрыть потребности в этой части города", – рассказал Дмитрий Попов.

Строить или нет, решат в Москве

Попов подчеркнул, что все четыре проекта – это планы, которые его ведомство предложило федеральному Минздраву в рамках будущего нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Его Алтайский край будет реализовывать с 2025 по 2030 год. Включать новые поликлиники в него или нет, решат федеральные власти.

"Сейчас эти объекты находятся на согласовании. Сроки по ним – до конца года. Надеюсь, в декабре мы уже получим ответ", – сказал министр.Он также добавил, что о стоимости объектов говорить рано, но каждый из них обойдется не менее чем в миллиард рублей. К тому же от 200 до 350 млн рублей придется потратить на оборудование для каждого учреждения.

Даже если проекты будут одобрены, быстрого строительства не получится. По словам Попова, в лучшем случае новые поликлиники появятся не раньше 2029-2030 годов.

Не только поликлиники

Дмитрий Попов рассказал и о других планах, которые намерены включить в новый нацпроект.

Так, Минздрав региона предложил рассмотреть возможность строительства четырех модульных приемных покоев в уже существующих крупных больницах.

"Сегодня у нас иные стандарты оказания помощи. В существующих приемно-диагностических отделениях невозможно качественно оказать медпомощь по современным требованиям. Надеюсь, наше предложение в итоге будет реализовано", – сказал министр.Кроме того, краевое ведомство предложило включить часть своих объектов в другой нацпроект – "Семья". По нему планируется модернизировать службу женских консультаций, а также построить две новые – в Первомайском и Благовещенском районах.