Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?
Можно уже точно сказать, что президентская кампания вступила в активную фазу
11 января 2024, 07:15, ИА Амител
К мартовским выборам президента, в ходе которых россияне проголосуют за нового лидера, уже официально допущены три кандидата (все – представители парламентских партий, освобожденные от сбора подписей), и они уже начали агитационную кампанию. Остальные борцы за кресло главы государства пока находятся на этапе сбора подписей. Рассказываем, кто точно будет представлен в бюллетене и кто может потенциально туда попасть.
Кто выдвинулся на пост президента от парламентских партий?
Первыми удостоверения кандидатов на пост российского лидера получили глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Последний будет единым кандидатом от "Новых людей" и Партии роста. Два соответствующих постановления ЦИК принял на заседании комиссии 5 января.
Итак, подробнее о кандидатах.
Что известно о Леониде Слуцком?
Леониду Слуцкому 55 лет, родился в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем – Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук. С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР. В 1992-1993 годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994-м возглавил секретариат Госдумы РФ. В 1999-м избрался в Госдуму по списку объединения "Блок Жириновского", в 2003 году – по списку ЛДПР. Переизбирался в нижний парламент страны в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. После смерти Владимира Жириновского возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме, чуть позже – и самую партию.
Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, является президентом факультета мировой политики МГУ. О личной жизни Леонида Слуцкого известно немного, политик предпочитает не афишировать ее, сосредотачиваясь на профессиональной деятельности. Известно, что он женат, есть дети.
Что известно о Владиславе Даванкове?
Владиславу Даванкову 39 лет, уроженец Смоленска. Окончил исторический факультет МГУ, Российский государственный социальный университет, Московскую школу управления "Сколково". Кандидат социологических наук. С 2013 года занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева. В 2017-м возглавил фонд поддержки образовательных программ "Капитаны", основанный Алексеем Нечаевым. В сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы, получив мандат Сергея Кусмакова, который отказался от места. Позже назначен зампредседателя парламента созыва Вячеслава Володина. Курирует комитеты по охране здоровья и культуре. Отвечает за организацию сотрудничества Госдумы с Парламентской ассамблеей Средиземноморья.
Даванков – участник выборов мэра Москвы 10 сентября 2023 года. Политик занял четвертое место из пяти кандидатов, набрав 5,34% голосов. В предвыборной программе он призывал сократить полномочия мэра и членов правительства столицы до двух сроков, отказаться от уплотнительной застройки в городе, передать пустующие территории предпринимателям, принять экологический стандарт Москвы с разбивкой на районы, увеличить численность городского общественного транспорта, внедрить проект "100 тысяч айтишниц", предусматривающий обучение цифровым технологиям студенток и неработающих женщин и др.
Наконец, третьим зарегистрированным кандидатом стал 75-летний депутат Госдумы всех созывов, коммунист Николай Харитонов. Его выдвижение от КПРФ вместо привычного кандидата и лидера партии Геннадия Зюганова стало для многих неожиданностью.
Отметим, что политик участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и стал вторым после Владимира Путина, победившего с результатом 71,31%.
Харитонов уроженец села Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. Отучился на агронома в Новосибирском сельскохозяйственном институте, затем окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. После окончания вуза работал агрономом, управляющим отделением совхоза, а затем – директором совхоза "Большевик" в Новосибирской области. Избирался депутатом сельского, районного, областного советов народных депутатов. В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР по территориальному округу № 530 (Новосибирская область). Входил во фракцию "Аграрный союз", депутатский блок "Народное единство". Стоял у истоков создания Аграрной партии России. Полковник ФСБ. Неоднократно заявлял, что каждый уважающий себя депутат должен сотрудничать с ФСБ, поскольку это почетно. Высказывался против пенсионной реформы. Женат, в его семье четыре дочери, две внучки и внук.
Кто еще идет на выборы президента?
На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца:
- действующий президент Владимир Путин;
- блогер и бьюти-коуч Рада Русских;
- блогер Анатолий Баташев.
И пять представителей малых партий:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз);
- Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости);
- Борис Надеждин ("Гражданская инициатива");
- Сергей Малинкович ("Коммунисты России");
- Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
Все они подали документы на участие в выборах, чтобы начать кампанию. К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Выдвиженцам от непарламентских партий нужно к этому сроку заручиться 100 тысячами "автографов". Затем начнется этап проверки подлинности подписей и данных избирателей. Окончательный список тех, кто попадет в избирательный бюллетень, станет известен не позднее 10 февраля.
Кого не допустили до выборов президента?
Четверо претендентов на пост российского лидера не смогли выполнить требования закона, а потому не прошли регистрацию в ЦИК. Это три самовыдвиженца: Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Иван Отраковский. И выдвинутый Партией социальной защиты Владимир Михайлов.
"В представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", – сказала Элла Памфилова.
Напомним, выборы президента пройдут 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы российского лидера.
07:25:15 11-01-2024
блогер и бьюти-коуч Рада Русских-на фото золотая "сопля" в носу висит, в африки за свою сойдет, коучер-знает как народ развести, блогер-умеет много болтать ни о чём. Хороший кандидат))
07:31:22 11-01-2024
Борис Надеждин --- это же либерал. Почти как Навальный только умнее
07:38:31 11-01-2024
Если они выбирают российского президента что на плакате делает не российская буква V ???
08:04:07 11-01-2024
Гость (07:38:31 11-01-2024) Если они выбирают российского президента что на плакате дела... сам ты буква. а на плакате галочка
11:52:02 11-01-2024
Гость (08:04:07 11-01-2024) сам ты буква. а на плакате галочка... Если бы была галочка, то был бы и Крестик +. А это буква V, из алфавита вероятного противника.
09:38:48 11-01-2024
Гость (07:38:31 11-01-2024) а на плакате галочка. Это не галочка - это наш президент опять в пятый раз уже выбран само собой.
08:23:25 11-01-2024
Кто-то сомневается кого выберут выборы!? Вы что там себе позволяете!? В эти.......! Подвергать сомнению выбор выборов!?
08:50:38 11-01-2024
После окончания вуза работал агрономом, управляющим отделением совхоза, а затем – директором совхоза "Большевик" в Новосибирской области."(с) А потом неожиданно стал полковником ФСБ! (это Харитонов)
10:31:22 11-01-2024
Гость (08:50:38 11-01-2024) После окончания вуза работал агрономом, управляющим отделени... Был внедрён в сельское хозяйство с целью развала (поздний СССР) оного
08:54:17 11-01-2024
интрига
09:19:09 11-01-2024
слутский это который журналисток зажимал?
09:19:17 11-01-2024
просто представьте бьюти, прастихоспаде, коуча президентом страны. это какой-то испанский стыд.
09:27:30 11-01-2024
Элен без ребят (09:19:17 11-01-2024) просто представьте бьюти, прастихоспаде, коуча президентом с... мы за бедных мы за Русских!!!
09:22:22 11-01-2024
Выборы выборы выборы... все кандидаты ...хороши.
09:33:02 11-01-2024
и в самом деле... такая интрига...
09:38:37 11-01-2024
Любят же у нас риторические вопросы.
12:07:10 11-01-2024
А эти бьюти-блогеры налоги заплатили? А то не серьёзно быть президентом-должником)))
12:09:53 11-01-2024
Я не вижу в кандидатах руки-базуки! Хде потерялся?)
16:47:54 11-01-2024
Гость (12:09:53 11-01-2024) Я не вижу в кандидатах руки-базуки! Хде потерялся?)... Ну тогда и Стаса Барецкого
12:25:20 11-01-2024
Чем до чертой матери шутов в президентском обозе, тем победа несменного обеспечена. Судьба давала ему шанс сделать страну конфеткой, но он пошел другим путем. Второй раз такого шанса не будет.
13:22:38 11-01-2024
А выбирать то некого!!!!! Почему нет Грудинина?????? Вот тогда бы были выборы !
15:01:38 11-01-2024
Вместо Грудинина на усиление кпрф идёт дед Харитонов ,тем паче полковник фсб ,вот так …