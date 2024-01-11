Можно уже точно сказать, что президентская кампания вступила в активную фазу

11 января 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К мартовским выборам президента, в ходе которых россияне проголосуют за нового лидера, уже официально допущены три кандидата (все – представители парламентских партий, освобожденные от сбора подписей), и они уже начали агитационную кампанию. Остальные борцы за кресло главы государства пока находятся на этапе сбора подписей. Рассказываем, кто точно будет представлен в бюллетене и кто может потенциально туда попасть.

Кто выдвинулся на пост президента от парламентских партий?

Первыми удостоверения кандидатов на пост российского лидера получили глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Последний будет единым кандидатом от "Новых людей" и Партии роста. Два соответствующих постановления ЦИК принял на заседании комиссии 5 января.

Итак, подробнее о кандидатах.

Что известно о Леониде Слуцком?

Леониду Слуцкому 55 лет, родился в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем – Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук. С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР. В 1992-1993 годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994-м возглавил секретариат Госдумы РФ. В 1999-м избрался в Госдуму по списку объединения "Блок Жириновского", в 2003 году – по списку ЛДПР. Переизбирался в нижний парламент страны в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. После смерти Владимира Жириновского возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме, чуть позже – и самую партию.

Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, является президентом факультета мировой политики МГУ. О личной жизни Леонида Слуцкого известно немного, политик предпочитает не афишировать ее, сосредотачиваясь на профессиональной деятельности. Известно, что он женат, есть дети.

Что известно о Владиславе Даванкове?

Владиславу Даванкову 39 лет, уроженец Смоленска. Окончил исторический факультет МГУ, Российский государственный социальный университет, Московскую школу управления "Сколково". Кандидат социологических наук. С 2013 года занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева. В 2017-м возглавил фонд поддержки образовательных программ "Капитаны", основанный Алексеем Нечаевым. В сентябре 2021 года стал депутатом Госдумы, получив мандат Сергея Кусмакова, который отказался от места. Позже назначен зампредседателя парламента созыва Вячеслава Володина. Курирует комитеты по охране здоровья и культуре. Отвечает за организацию сотрудничества Госдумы с Парламентской ассамблеей Средиземноморья.

Даванков – участник выборов мэра Москвы 10 сентября 2023 года. Политик занял четвертое место из пяти кандидатов, набрав 5,34% голосов. В предвыборной программе он призывал сократить полномочия мэра и членов правительства столицы до двух сроков, отказаться от уплотнительной застройки в городе, передать пустующие территории предпринимателям, принять экологический стандарт Москвы с разбивкой на районы, увеличить численность городского общественного транспорта, внедрить проект "100 тысяч айтишниц", предусматривающий обучение цифровым технологиям студенток и неработающих женщин и др.

Наконец, третьим зарегистрированным кандидатом стал 75-летний депутат Госдумы всех созывов, коммунист Николай Харитонов. Его выдвижение от КПРФ вместо привычного кандидата и лидера партии Геннадия Зюганова стало для многих неожиданностью.

Отметим, что политик участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда он набрал 13,69% голосов и стал вторым после Владимира Путина, победившего с результатом 71,31%.

Харитонов уроженец села Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. Отучился на агронома в Новосибирском сельскохозяйственном институте, затем окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. После окончания вуза работал агрономом, управляющим отделением совхоза, а затем – директором совхоза "Большевик" в Новосибирской области. Избирался депутатом сельского, районного, областного советов народных депутатов. В 1990 году избрался народным депутатом РСФСР по территориальному округу № 530 (Новосибирская область). Входил во фракцию "Аграрный союз", депутатский блок "Народное единство". Стоял у истоков создания Аграрной партии России. Полковник ФСБ. Неоднократно заявлял, что каждый уважающий себя депутат должен сотрудничать с ФСБ, поскольку это почетно. Высказывался против пенсионной реформы. Женат, в его семье четыре дочери, две внучки и внук.

Кто еще идет на выборы президента?

На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца:

действующий президент Владимир Путин ;

; блогер и бьюти-коуч Рада Русских ;

; блогер Анатолий Баташев.

И пять представителей малых партий:

Сергей Бабурин (Российский общенародный союз);

(Российский общенародный союз); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости);

(Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин ("Гражданская инициатива");

("Гражданская инициатива"); Сергей Малинкович ("Коммунисты России");

("Коммунисты России"); Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

Все они подали документы на участие в выборах, чтобы начать кампанию. К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Выдвиженцам от непарламентских партий нужно к этому сроку заручиться 100 тысячами "автографов". Затем начнется этап проверки подлинности подписей и данных избирателей. Окончательный список тех, кто попадет в избирательный бюллетень, станет известен не позднее 10 февраля.

Кого не допустили до выборов президента?

Четверо претендентов на пост российского лидера не смогли выполнить требования закона, а потому не прошли регистрацию в ЦИК. Это три самовыдвиженца: Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Иван Отраковский. И выдвинутый Партией социальной защиты Владимир Михайлов.

"В представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, что избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов", – сказала Элла Памфилова.

Напомним, выборы президента пройдут 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы российского лидера.