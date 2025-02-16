"Желаю удачи". Мизулина рассказала, как относится к Павлу Дурову

Глава Лиги безопасного интернета питает большие надежды в отношении Telegram

16 февраля 2025, 14:24, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с барнаульской молодежью рассказала, что хорошо относится к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и желает ему "удачи в дальнейшей работе".

"К Павлу я отношусь как ко всем гениальным людям – очень хорошо, потому что мы должны вспомнить предысторию – он же не только создатель Telegram, но и создатель "ВКонтакте", и он многое сделал не только для российского, но и для общемирового IT-сектора. Я желаю ему удачи в дальнейшей работе, и у меня большие надежды на то, что Telegram расширит свой функционал. И я хочу, чтобы эти подарки наконец-то убрали", – сказала Мизулина.

Насчет подарков в Telegram Мизулину дополнила барнаульская студентка, сказав, что их следует сделать хотя бы дешевле. Глава Лиги безопасного интернета согласилась и пошутила, что место подарков в соцсети "Одноклассники".

Встреча Екатерины Мизулиной со студентами и школьниками Барнаула проходит 16 февраля в корпусе "Д" Алтайского государственного университета. Глава Лиги безопасного интернета рассказывает молодым людям о безопасности в Сети и отвечает на их вопросы.

Екатерина Мизулина вышла на сцену концертного зала под песню SHAMAN "Я русский".

Как говорят гости мероприятия, зал "битком" заполнен людьми. Более того, очередь на встречу с Мизулиной тянется уже по меньшей мере с проспекта Ленина.