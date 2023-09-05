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Жена Джейсона Стэйтема снялась полностью голой. Фото

Женщина лишь слегка прикрыла интимные части тела белой тканью

05 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: соцсети Роузи Хантингтон-Уайтли

Британская супермодель и жена английского актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли сделала селфи обнаженной и опубликовала снимок в соцсети.

На кадре 36-летняя супруга исполнителя роли перевозчика Фрэнка Мартина сидит голой на коленях и прикрывает интимные части тела белой тканью.

Судя по всему, снимок модель сделала перед или после массажа либо во время каких-то других процедур.

Подписчики восхитились фигурой Роузи и уже в который раз указали в комментариях на непревзойденную красоту ее тела.

Добавим, что сейчас в кино идет новая картина с Джейсоном Стэйтемом в главной роли – "Мег 2: Бездна". Что еще посмотреть в российских кинотеатрах в сентябре, можете узнать в нашем материале

Кино

Комментарии 9

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Гость

10:16:05 05-09-2023

Т.е. если женщина будет в купальнике - это тоже считается полностью голой?

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Гость

10:21:30 05-09-2023

Гость (10:16:05 05-09-2023) Т.е. если женщина будет в купальнике - это тоже считается по... Как часто бывает: название статьи не соответствует сути!

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Гость

10:18:14 05-09-2023

Категорически считаю, что тема си..ек не раскрыта!

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Гость

12:16:42 05-09-2023

Гость (10:18:14 05-09-2023) Категорически считаю, что тема си..ек не раскрыта!... В инете все раскрыто. Это не скромница.

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Гость

10:19:06 05-09-2023

Я на работу полностью голый хожу. Просто сверху рубашку и джинсы накидываю

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Гость

11:13:45 05-09-2023

"Якбы ты мени показав ковбасу, сало, або вареники з сметаною. А то я такого добра багато бачив!" (х/ф Служили два товарища)

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Гость

11:20:31 05-09-2023

Это может и не жена сроду!!! Морду то толком не видать...

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Гость

13:38:41 05-09-2023

Всё-таки они там на туманном Альбионе, все, или педерасты, или эксгибиционисты...

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Гость

15:15:06 05-09-2023

Видимо, больше нечем блеснуть.

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