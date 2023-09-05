Жена Джейсона Стэйтема снялась полностью голой. Фото

Женщина лишь слегка прикрыла интимные части тела белой тканью

05 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: соцсети Роузи Хантингтон-Уайтли

Британская супермодель и жена английского актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли сделала селфи обнаженной и опубликовала снимок в соцсети.

На кадре 36-летняя супруга исполнителя роли перевозчика Фрэнка Мартина сидит голой на коленях и прикрывает интимные части тела белой тканью.

Судя по всему, снимок модель сделала перед или после массажа либо во время каких-то других процедур.

Подписчики восхитились фигурой Роузи и уже в который раз указали в комментариях на непревзойденную красоту ее тела.

Добавим, что сейчас в кино идет новая картина с Джейсоном Стэйтемом в главной роли – "Мег 2: Бездна". Что еще посмотреть в российских кинотеатрах в сентябре, можете узнать в нашем материале.