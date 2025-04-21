Женщина погибла при пожаре в частном доме в Рубцовске
Причиной возгорания стало неосторожное курение
21 апреля 2025, 19:35, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Рубцовске в частном жилом доме на улице Коллективной произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщили в МЧС Алтайского края.
В доме горели личные вещи и мебель. Спасатели локализовали пожар на площади порядка 10 "квадратов".
Огонь тушили десять пожарных, в условиях сильного задымления работало звено газодымозащитников.
"Предварительная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.
Ранее в Косихинском районе на станции Баюново мужчина также погиб при пожаре из-за неосторожного курения.
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