Женщина погибла при пожаре в частном доме в Рубцовске

Причиной возгорания стало неосторожное курение

21 апреля 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в частном жилом доме на улице Коллективной произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщили в МЧС Алтайского края.

В доме горели личные вещи и мебель. Спасатели локализовали пожар на площади порядка 10 "квадратов".

Огонь тушили десять пожарных, в условиях сильного задымления работало звено газодымозащитников.

"Предварительная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.

Ранее в Косихинском районе на станции Баюново мужчина также погиб при пожаре из-за неосторожного курения.