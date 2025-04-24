Женщина погибла при пожаре в частном доме в селе под Бийском

Предполагаемая причина произошедшего — замыкание электропроводки

24 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Пожар в Бийском районе / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре в селе Фоминское Бийского района Алтайского края. Там горел двухквартирный дом и надворные постройки.

Как сообщили в МЧС региона, площадь пожара составила около 120 "квадратов". В тушении участвовал 21 специалист, было задействовано пять автоцистерн.

"На месте происшествия обнаружена погибшая женщина. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло замыкание электропроводки на веранде", – рассказали в ведомстве.

Накануне в Бийске при пожаре в частном доме погибла женщина.