Женщина погибла при пожаре в двухэтажке в алтайском райцентре

Спасатели эвакуировали нескольких человек

23 мая 2025, 15:20, ИА Амител

Пожар в Волчихе / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в райцентре Волчиха Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

По словам арендатора квартиры, где случилось возгорание, в комнате замкнуло проводку и огонь быстро распространился по потолочной плитке.

Прибывшие спасатели вывели из опасной зоны жильцов и потушили огонь на площади около 20 квадратных метров.

"По прибытии сразу стали эвакуировать людей из зоны задымления. Из квартир по соседству вывели двух ребятишек и пожилую женщину. Мужчина этажом выше успел надышаться дымом, но его тоже удалось вовремя эвакуировать", – рассказал замначальника пожарно-спасательной части № 67 Алексей Веретенников.

Еще одна пожилая женщина из квартиры на втором этаже отравилась продуктами горения и скончалась, добавили в министерстве.

22 мая в Славгороде произошел пожар в частном доме и надворной постройке. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.