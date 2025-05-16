Женщина получила ожоги во время пожара в алтайском райцентре

В МЧС назвали предварительную причину случившегося

16 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщина пострадала во время пожара в частном доме в селе Тогул Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился днем 15 мая. На месте работали три специалиста и две единицы техники. Пожар потушили на площади около 30 "квадратов". Огонь повредил кровлю, перекрытие, а также стены дома и бани.

"При пожаре получила ожоги женщина. От госпитализации отказалась", – уточнили в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание проводки в стене прихожей из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Всего за 15 мая в крае потушили 20 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.

С 11 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.