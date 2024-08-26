Женщина скончалась в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области

Всего в аварии пострадало 12 человек

26 августа 2024, 15:18, ИА Амител

ДТП в Черепановском районе / Фото: МВД Новосибирской области

Женщина скончалась в результате ДТП с рейсовым автобусом в Черепановском районе Новосибирской области.

Авария случилась 24 августа у села Крутишка. Водитель вез пассажиров по маршруту Сузун – Черепаново и по пути угодил в кювет.

Как пишет "КП-Новосибирск", травмы получили шестеро взрослых и шестеро детей. 39-летняя пострадавшая скончалась в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование проконтролирует глава СКР Александр Бастрыкин.