Женщина скончалась в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области
Всего в аварии пострадало 12 человек
26 августа 2024, 15:18, ИА Амител
ДТП в Черепановском районе / Фото: МВД Новосибирской области
Женщина скончалась в результате ДТП с рейсовым автобусом в Черепановском районе Новосибирской области.
Авария случилась 24 августа у села Крутишка. Водитель вез пассажиров по маршруту Сузун – Черепаново и по пути угодил в кювет.
Как пишет "КП-Новосибирск", травмы получили шестеро взрослых и шестеро детей. 39-летняя пострадавшая скончалась в реанимации.
Возбуждено уголовное дело. Его расследование проконтролирует глава СКР Александр Бастрыкин.
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