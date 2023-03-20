Женщинам рассказали, почему алкоголь лучше не закусывать пирожными

Дамы любят закусывать какой-нибудь сладенький ликёрчик тортом и конфетками

20 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Есть несколько продуктов, которые не стоит сочетать с алкогольными напитками из-за опасности получить вред здоровью, рассказала Life диетолог Елена Соломатина.

"Часто бывает, что дамы закусывают какой-нибудь сладенький ликёрчик тортом, пирожными, конфетками и так далее. В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесёт больший вред", – отметила Соломатина.

Некоторые закусывают алкоголь салатом или овощной нарезкой. Однако, пояснила медик, такие лёгкие блюда практически не задерживаются в желудке, в итоге получается то же самое, что и пить не закусывая.

Диетолог также подчеркнула, что жирные блюда, вопреки всеобщему мнению, не помогают не пьянеть, а лишь немного отодвигают неизбежное.

"Жирный слой растворится, и алкоголь сразу же всосётся. Если бы он всасывался постепенно, то печень могла бы спокойно выделить ферменты, постепенно нейтрализовав алкоголь, а здесь всё, что выпили, сразу всосётся в кровь", – пояснила Соломатина.

Лучше отказаться и от солёных или острых блюд – это и слизистую повредит, и задержит жидкость в организме.

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