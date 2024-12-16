С 1 января 2025 года эта процедура станет обязательной

16 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Социальная реклама с призывом маркировать домашних животных / Изображения: barnaul.org

На улицах Барнаула появилась социальная реклама, призывающая владельцев собак регистрировать и маркировать своих питомцев, сообщает мэрия.

Напомним, пройти сразу регистрацию и маркирование можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109. С 1 января 2025 года эти процедуры станут обязательными.

"Для проведения регистрации необходимо прийти по указанному адресу с животным и иметь при себе паспорт владельца, при наличии – паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных", – рассказали в мэрии.

В пригородных поселках зарегистрировать и маркировать домашних собак можно в мобильных пунктах выездной регистрации.