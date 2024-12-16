"Женщине – цветы, собаке – регистрация". В Барнауле появилась социальная реклама
С 1 января 2025 года эта процедура станет обязательной
16 декабря 2024, 14:40, ИА Амител
На улицах Барнаула появилась социальная реклама, призывающая владельцев собак регистрировать и маркировать своих питомцев, сообщает мэрия.
Напомним, пройти сразу регистрацию и маркирование можно по двум адресам: ул. Шевченко, 158 и ул. Короленко, 109. С 1 января 2025 года эти процедуры станут обязательными.
"Для проведения регистрации необходимо прийти по указанному адресу с животным и иметь при себе паспорт владельца, при наличии – паспорт животного, а также для ускорения процедуры – заявление на обработку персональных данных", – рассказали в мэрии.
В пригородных поселках зарегистрировать и маркировать домашних собак можно в мобильных пунктах выездной регистрации.
14:51:22 16-12-2024
Тащить большую собаку через весь город и потом еще в очереди с ней стоять?! Где можно зарегить собаку без собаки и без очереди напишите лучше.
15:41:17 16-12-2024
Гость (14:51:22 16-12-2024) Тащить большую собаку через весь город и потом еще в очереди... А если у Вас собака приболела или пришло время ставить прививку (а это два раза в год - по возрасту и к весне от чумки), Вы тоже предпочтете не тащить ее и в очереди не стоять, и пусть так, без прививок и лечения? Если да, то Вам нельзя держать собаку и вообще животных. А реклама хорошая, там же прямо указано "Ответственный хозяин", но видимо это не про Вас.
17:48:51 16-12-2024
Анна (15:41:17 16-12-2024) А если у Вас собака приболела или пришло время ставить приви... прививки ставлю в частной клинике в 300м от дома. по записи, без очередей и других животных.
22:12:03 16-12-2024
Гость (17:48:51 16-12-2024) прививки ставлю в частной клинике в 300м от дома. по записи... там же и зарегистрируйте
09:28:09 17-12-2024
Анна (15:41:17 16-12-2024) А если у Вас собака приболела или пришло время ставить приви... Ответственный хозяин никогда не подвергнет своего друга непроверенной и бессмысленной процедуре...Никакая ветклиника вам не возместит смерть питомца в результате чипирования.
14:55:21 16-12-2024
Комаров не надо еще регистрировать? Отменить идиотский "закон"!!! Напрасная трата бюджета! НИКАК не поможет в проблеме с бродяжками. НИКАК не поможет избежать укусов. В Российском законодательстве НЕТ обязательной регистрации животных, значит решение АКЗС противоречит вышестоящему законодательству и исполнению не подлежит...
15:35:22 16-12-2024
Дюша (14:55:21 16-12-2024) Комаров не надо еще регистрировать? Отменить идиотский "зако...
Так этот закон и не направлен на борьбу с бродяжками, укусами или для поиска потеряшек. Сейчас это ввод поборов при регистрации и чипировании, затем налог на содержание домашних животных.
22:13:19 16-12-2024
Дюша (14:55:21 16-12-2024) Комаров не надо еще регистрировать? Отменить идиотский "зако... прекратите тут истерить. это придумано не нами, этот закон во всем мире работает и поэтому введен наконец в РФ
09:25:39 17-12-2024
Гость (22:13:19 16-12-2024) прекратите тут истерить. это придумано не нами, этот закон в... В мире много чего придумано...Например "пандемия"... В результате умерли люди. И если кому не понятно, то "закон" вовсе не о собаках...Сейчас откатают технологию регистрации, посмотрят сколько собак сдохнет от чипирования дабы оценить степень сопротивления и начнут чипировать людей...Вошьют вам в задницу передатчик, а вы терпите и дальше и лапшу не стряхивайте.
14:58:40 16-12-2024
И враньё о том, что бюджет не пострадает...Одна эта рекламная акция стоит не малых денег. Лучше бы раздали в приюты на еду или на организацию площадок для выгула. Больше всего огорчили коммунисты, поддержавшие антинародный проект. ПОЗОР!!!!
15:02:03 16-12-2024
Дюша (14:58:40 16-12-2024) И враньё о том, что бюджет не пострадает...Одна эта рекламна... Вы собак с людьми на одну ступеньку поставили? Если это антинародный? С вами все ясно, зоошиз.
15:13:49 16-12-2024
Гость (15:02:03 16-12-2024) Вы собак с людьми на одну ступеньку поставили? Если это анти... Я собак на одну ступеньку? Да собаки на порядок лучше большинства людей! И доктор тут я...А кто шиз даже спорить не буду. Зоофоб хреноввв...
15:19:06 16-12-2024
Гость (15:02:03 16-12-2024) Вы собак с людьми на одну ступеньку поставили? Если это анти... А антинародный он по причине, что предполагает принуждение людей к тратам их заработанных трудом денег по прихоти амбициозных политиков. Следом еще и налог пришьете. А это МОЯ собака. Вы мне ее купили? Вы мне помогали ее выкормить? Вы мне компенсировали ветеринарные услуги? НЕТ? Вот и идите лесом, зоофобы.
16:03:29 16-12-2024
Дюша (15:19:06 16-12-2024) А антинародный он по причине, что предполагает принуждение л...
Раскарябал однако я болячку зоофильную... Продолжайте писать много букаф. На ближайшем совете КПРФ, обсудим и посмеемся всем составом..
17:01:36 16-12-2024
Гость (16:03:29 16-12-2024) Раскарябал однако я болячку зоофильную... Продолжайте пи... Посмейтесь...Посмотрим кто последним посмеется, когда у вас избирателей убавится процентов на 90...Я за вас голосовал последние 30 лет. Но похоже вы никчемные соглашатели на содержании у ЕдРа...Не можете даже статус 7 ноября возродить. Нет у вас права именоваться коммунистами.
15:37:45 16-12-2024
Дюша (14:58:40 16-12-2024) И враньё о том, что бюджет не пострадает...Одна эта рекламна...
Коммунисты всегда поддерживали и поддерживают все антинародные законы, даже если по решению партии им разрешают голосовать против, когда эти голоса ничего не решают.
16:00:52 16-12-2024
Гость (15:37:45 16-12-2024) Коммунисты всегда поддерживали и поддерживают все антина... Так это престарелый Андрейка-комсомолец. Он к КПРФ ни коим боком не относится. А его любимою КПСС уже и в АДу всю изжарили. Просто он на старых дрожжах чего-то пыжится.
17:14:07 16-12-2024
Гость (16:00:52 16-12-2024) Так это престарелый Андрейка-комсомолец. Он к КПРФ ни коим б... К КПРФ я ни коим боком...Хотя бы по причине их прогиба под попов. Они предали дело партии разрешив верующим называться коммунистами...Да они вовсе просрали страну. Сдали без боя. Да и к комсомолу я тоже давно никак. Распустил организацию биофака так как никто взносы платить не хотел. С высоты пройденного думаю надо было соглашаться на работу в крайкоме комсомола. Сейчас возглавлял бы какой нибудь банк, сунул бы паре АКЗСников по мульту и не было бы этого "закона"...
16:18:52 16-12-2024
А если у Вас собака приболела или пришло время-_--------- а вы обычно тащите свою больную собаку на другой конец города, туда, где очередь побольше, видимо? 😏 Речь идет о регистрации! Чипировать можно и в ветклинике около дома, позже.
16:42:22 16-12-2024
Желательно и хозяев, нежелающих чипировать собак, тоже чипировать.
22:15:27 16-12-2024
очень хороший закон про чипирование и дурацкая реклама
09:34:28 17-12-2024
Идите чипируйте...Только потом жаловаться некому будет, когда любимец ваш копыта отбросит, да еще за ваш счет. Еще и расписку с вас возьмут, что претензий не имеете....
12:37:19 17-12-2024
Минусующие тут на окладе или по зову сердца такие тупые...
11:28:07 18-12-2024
Благодарим за рекламу чипирования животных! Оказывается, возможна социальная реклама о животных! Только как же ждали ее люди немного в другом контексте. В контексте ответственного и милосердного отношения к животным. Просили, писали. Такой рекламы не было. Но спасибо и за это!
11:29:36 18-12-2024
Благодарим администрацию города Барнаула за появление на улицах социальной рекламы о чипировании. Также предлагаю размещение информации о бережном (ответственном) отношении с животными.