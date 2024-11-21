Женщины с какими именами выигрывали по-крупному в лотерею на Алтае?

Несколько имен входят в топ-5 самых удачливых по всей стране

21 ноября 2024, 15:35, ИА Амител

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

"Национальная лотерея" назвала самые удачливые женские имена, обладательницы которых в Алтайском крае чаще всего получали крупные выигрыши в 2024 году.

"В регионе по-крупному выигрывали Екатерина, Татьяна, Наталья, Ирина и Светлана", – рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.

Напомним, имена Наталья, Татьяна и Ирина входят в топ-5 самых удачливых женских имен победителей-миллионеров по всей России. А вот Екатерина и Светлана в этот список не входят.