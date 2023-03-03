"Жилфонд Барнаул" выплатил деньги всем пострадавшим клиентам

В декабре 2022 года управляющая барнаульским отделением похитила деньги и скрылась за рубежом

03 марта 2023, 13:42, ИА Амител

Все обязательства перед пострадавшими клиентами ООО "Жилфонд Барнаул" исполнены, сообщает компания на своей странице во "ВКонтакте".

"На 2 марта 2023 года выплачены деньги всем пострадавшим клиентам. Мы не уходим от ответственности перед нашими клиентами и исправляем свои ошибки", – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2022 года управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина похитила деньги клиентов и скрылась за рубежом. По данному факту возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск. "Жилфонд Барнаул" признали потерпевшей стороной.