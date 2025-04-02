Жилой дом и магазин вспыхнули ночью на Алтае

Причиной одного из возгораний стало неосторожное курение

02 апреля 2025, 14:54, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Ночью 2 апреля в селе Мартыново Ельцовского района загорелся двухквартирный жилой дом. Как рассказали в алтайском МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:05.

Огонь охватил около 130 "квадратов". Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и восемь пожарных.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала неосторожность при курении", – отметили в МЧС.

В эту же ночь в 00:07 на станции Тягун загорелся хозяйственный магазин. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В тушении участвовали три единицы техники и шесть специалистов.

Ранее, 1 апреля, двух человек спасли во время пожара в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Георгия Исакова в Барнауле: горели вещи на площади около 15 "квадратов". На месте работали 14 специалистов с двумя автоцистернами и одной автолестницей.