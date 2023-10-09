По его словам, там начнутся "самые страшные события"

09 октября 2023, 11:29, ИА Амител

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" предсказал крупный конфликт на Ближнем Востоке.

"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран – это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о третьей мировой войне", – отметил ныне покойный Владимир Вольфович.

По его словам, в 2024 году выборов на Украине не будет: "Потому что не будет страны под названием Украина".

Напомним, 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

Ранее российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.