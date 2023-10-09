Жириновский предсказал конфликт на Ближнем Востоке, который затмит Украину
По его словам, там начнутся "самые страшные события"
09 октября 2023, 11:29, ИА Амител
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" предсказал крупный конфликт на Ближнем Востоке.
"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран – это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о третьей мировой войне", – отметил ныне покойный Владимир Вольфович.
По его словам, в 2024 году выборов на Украине не будет: "Потому что не будет страны под названием Украина".
Напомним, 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
Ранее российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.
11:32:39 09-10-2023
Новая Ванга
11:36:09 09-10-2023
Блин, офигеть, даже год назвал
11:44:46 09-10-2023
просто взяли его слова за сценарий, он же а теме был.
11:58:18 09-10-2023
Вольфыч был уникальным аналитиком. да и просто человеком тоже.
12:01:32 09-10-2023
Зачем вы поощряете восхваление этого клоуна? Он буробил все подряд, и иногда отгадывал. Вспомните, хотя бы, как он пьяный предрекал проигрыш Сша в Ираке. Еще больше он говорил то что не произошло, но пишут о совпадениях, и у глупцов создается ощущение пророчеств.
12:17:20 09-10-2023
Гость (12:01:32 09-10-2023) Зачем вы поощряете восхваление этого клоуна? Он буробил все ... Да, языком он трепал много. Врал, врал, и случайно мог и правду сказать.
12:08:15 09-10-2023
Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жириновский это сказал, это факт
12:17:30 09-10-2023
Гость (12:08:15 09-10-2023) Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жири... Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факты. Угадывал иногда. Да и пока там нет третьей мировой.
12:25:21 09-10-2023
Пузырек (12:17:30 09-10-2023) Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факт... Да и пока там нет третьей мировой --- так об этом и говорят заранее, чтобы этого не допустить. А по тупости можно и допустить
14:07:57 09-10-2023
Пузырек (12:17:30 09-10-2023) Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факт... Ну так еще т не 2024 год)))))))))
12:17:43 09-10-2023
Гость (12:08:15 09-10-2023) Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жири... Да он много чего еще говорил. Болтун был знатный.
12:23:15 09-10-2023
Гость (12:17:43 09-10-2023) Да он много чего еще говорил. Болтун был знатный.... Болтунов много, но не у всех так получается
13:08:48 09-10-2023
Гость (12:23:15 09-10-2023) Болтунов много, но не у всех так получается ... Я и говорю ЗНАТНЫЙ болтун. И враль. А вы, балбесы, уши развесили.
12:23:09 09-10-2023
Вероятно, всё идёт по плану. Жириновский сливал информацию, которую знал и мог озвучить.
12:25:02 09-10-2023
Гость (12:23:09 09-10-2023) Вероятно, всё идёт по плану. Жириновский сливал информацию, ... а откуда он мог знать информацию? кто его ей снабжал?
12:26:33 09-10-2023
"Демократические "США победили Ирак и там уже нет "диктаторов"?Демократия-власть народа.Народ США решил бомбить народы Кореи,Вьетнама,Ливии,Ирака,Сирии??!Полностью отдемократиченные США решили бомбить Белград!!Держитесь султаны-диктаторы Ближнего Востока,скоро бомбить прилетят к вам.Или не прилетят?Может потому что капиталисты набивают своё ненасытное брюхо там без бомбардировок?Тогда причём здесь "демократия",тот же народ?!
12:33:32 09-10-2023
Кем он был на самом деле? Кто за ним стоял?
12:45:32 09-10-2023
Военный блок НАТО вплотную приблизился к границам России где есть чем поживиться.Либерасты будут говорить об империализме с "человеческим лицом"?А его хищнического рыла сроду роду не существует.Коммунистическая пропаганда была более реалистичной.Капиталистическая же,-это забивание мозгов компостом.Капиталистические пропагандисты постоянно гундят:"Отрекись от коммунизма,отрекись,от социализма,забудь о справедливости". За это им жирные буржуи деньги плотят.
12:50:10 09-10-2023
Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что в течение 24 часов на всю территорию Украины введут войска и любое сопротивление будет подавлено, и много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле.
12:55:38 09-10-2023
Алекс (12:50:10 09-10-2023) Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что... много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле ---- если он это говорил 10 лет назад, тогда возможно так и было бы. В Крыму, например
13:28:08 09-10-2023
Гость (12:55:38 09-10-2023) много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле... Это 2021 год, если не ошибаюсь
13:09:53 09-10-2023
Алекс (12:50:10 09-10-2023) Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что... А он много чего говорил. Треплом был.
12:56:44 09-10-2023
Однако, в одном Жириновский был абсолютно прав:Армия является настоящей,если она проводит боевые действия.Сравните,когда российская армия была более полутора лет назад и какой она становится сейчас с новой оснасткой.Игры политиков,"игра " в живых солдатиков ((
13:18:17 09-10-2023
Много говорил, был треплом, но и много чего правильно натрепал. А есть много трепла, которые всегда трепят чушь
13:34:28 09-10-2023
Гость (13:18:17 09-10-2023) Много говорил, был треплом, но и много чего правильно натреп... а что тут сложного? берешь любой конфликт и в одной передаче говоришь что он обостриться в 2021, в другой в 2022, в третьей в 2023 году. А также чередуешь какая сторона выиграет. А потом целая куча людей с хорошими зарплатами натягивают этот трёп на текущие события. ЛДПР для этой работы вроде даже Искусственный Интеллект хотят внедрить, потому как такая работа не требует сложных размышлений.
14:30:58 09-10-2023
ща... его ещё оцифруют... вообще вечно будет предсказывать...
05:11:29 26-10-2023
Гость (12:33:32 09-10-2023) Кем он был на самом деле? Кто за ним стоял?... Джины