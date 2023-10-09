НОВОСТИПолитика

Жириновский предсказал конфликт на Ближнем Востоке, который затмит Украину

По его словам, там начнутся "самые страшные события"

09 октября 2023, 11:29, ИА Амител

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" предсказал крупный конфликт на Ближнем Востоке.

"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран – это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о третьей мировой войне", – отметил ныне покойный Владимир Вольфович.

По его словам, в 2024 году выборов на Украине не будет: "Потому что не будет страны под названием Украина".

Напомним, 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

Ранее российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

Фото: AP/TASS

Сотни погибших. Главное о конфликте между Израилем и Палестиной к утру 9 октября

7 октября началось одно из крупнейших обострений арабо-израильского конфликта за последние десятилетия
НОВОСТИПолитика
украина Владимир Жириновский Израиль Палестина

Комментарии 27

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Гость

11:32:39 09-10-2023

Новая Ванга

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Гость

11:36:09 09-10-2023

Блин, офигеть, даже год назвал

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Гость

11:44:46 09-10-2023

просто взяли его слова за сценарий, он же а теме был.

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Элен без ребят

11:58:18 09-10-2023

Вольфыч был уникальным аналитиком. да и просто человеком тоже.

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Гость

12:01:32 09-10-2023

Зачем вы поощряете восхваление этого клоуна? Он буробил все подряд, и иногда отгадывал. Вспомните, хотя бы, как он пьяный предрекал проигрыш Сша в Ираке. Еще больше он говорил то что не произошло, но пишут о совпадениях, и у глупцов создается ощущение пророчеств.

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Гость

12:17:20 09-10-2023

Гость (12:01:32 09-10-2023) Зачем вы поощряете восхваление этого клоуна? Он буробил все ... Да, языком он трепал много. Врал, врал, и случайно мог и правду сказать.

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Гость

12:08:15 09-10-2023

Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жириновский это сказал, это факт

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Пузырек

12:17:30 09-10-2023

Гость (12:08:15 09-10-2023) Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жири... Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факты. Угадывал иногда. Да и пока там нет третьей мировой.

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Гость

12:25:21 09-10-2023

Пузырек (12:17:30 09-10-2023) Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факт... Да и пока там нет третьей мировой --- так об этом и говорят заранее, чтобы этого не допустить. А по тупости можно и допустить

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Гость

14:07:57 09-10-2023

Пузырек (12:17:30 09-10-2023) Но почему не рассказывают о куче несбывшегося? Там тоже факт... Ну так еще т не 2024 год)))))))))

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Гость

12:17:43 09-10-2023

Гость (12:08:15 09-10-2023) Тут не столько восхваляют, сколько константируют факты. Жири... Да он много чего еще говорил. Болтун был знатный.

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Гость

12:23:15 09-10-2023

Гость (12:17:43 09-10-2023) Да он много чего еще говорил. Болтун был знатный.... Болтунов много, но не у всех так получается

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Гость

13:08:48 09-10-2023

Гость (12:23:15 09-10-2023) Болтунов много, но не у всех так получается ... Я и говорю ЗНАТНЫЙ болтун. И враль. А вы, балбесы, уши развесили.

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Гость

12:23:09 09-10-2023

Вероятно, всё идёт по плану. Жириновский сливал информацию, которую знал и мог озвучить.

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Гость

12:25:02 09-10-2023

Гость (12:23:09 09-10-2023) Вероятно, всё идёт по плану. Жириновский сливал информацию, ... а откуда он мог знать информацию? кто его ей снабжал?

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Гость

12:26:33 09-10-2023

"Демократические "США победили Ирак и там уже нет "диктаторов"?Демократия-власть народа.Народ США решил бомбить народы Кореи,Вьетнама,Ливии,Ирака,Сирии??!Полностью отдемократиченные США решили бомбить Белград!!Держитесь султаны-диктаторы Ближнего Востока,скоро бомбить прилетят к вам.Или не прилетят?Может потому что капиталисты набивают своё ненасытное брюхо там без бомбардировок?Тогда причём здесь "демократия",тот же народ?!

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Гость

12:33:32 09-10-2023

Кем он был на самом деле? Кто за ним стоял?

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Гость

12:45:32 09-10-2023

Военный блок НАТО вплотную приблизился к границам России где есть чем поживиться.Либерасты будут говорить об империализме с "человеческим лицом"?А его хищнического рыла сроду роду не существует.Коммунистическая пропаганда была более реалистичной.Капиталистическая же,-это забивание мозгов компостом.Капиталистические пропагандисты постоянно гундят:"Отрекись от коммунизма,отрекись,от социализма,забудь о справедливости". За это им жирные буржуи деньги плотят.

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Алекс

12:50:10 09-10-2023

Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что в течение 24 часов на всю территорию Украины введут войска и любое сопротивление будет подавлено, и много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле.

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Гость

12:55:38 09-10-2023

Алекс (12:50:10 09-10-2023) Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что... много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле ---- если он это говорил 10 лет назад, тогда возможно так и было бы. В Крыму, например

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Гость

13:28:08 09-10-2023

Гость (12:55:38 09-10-2023) много жертв не будет ибо они разбегутся при первом выстреле... Это 2021 год, если не ошибаюсь

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Гость

13:09:53 09-10-2023

Алекс (12:50:10 09-10-2023) Просматривал тут видео с ним. На одном видео он говорит, что... А он много чего говорил. Треплом был.

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Гость

12:56:44 09-10-2023

Однако, в одном Жириновский был абсолютно прав:Армия является настоящей,если она проводит боевые действия.Сравните,когда российская армия была более полутора лет назад и какой она становится сейчас с новой оснасткой.Игры политиков,"игра " в живых солдатиков ((

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Гость

13:18:17 09-10-2023

Много говорил, был треплом, но и много чего правильно натрепал. А есть много трепла, которые всегда трепят чушь

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Гость

13:34:28 09-10-2023

Гость (13:18:17 09-10-2023) Много говорил, был треплом, но и много чего правильно натреп... а что тут сложного? берешь любой конфликт и в одной передаче говоришь что он обостриться в 2021, в другой в 2022, в третьей в 2023 году. А также чередуешь какая сторона выиграет. А потом целая куча людей с хорошими зарплатами натягивают этот трёп на текущие события. ЛДПР для этой работы вроде даже Искусственный Интеллект хотят внедрить, потому как такая работа не требует сложных размышлений.

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Гость

14:30:58 09-10-2023

ща... его ещё оцифруют... вообще вечно будет предсказывать...

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Гость

05:11:29 26-10-2023

Гость (12:33:32 09-10-2023) Кем он был на самом деле? Кто за ним стоял?... Джины

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