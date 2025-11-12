Жить дальше. В Барнауле показали документальный фильм о жертвах ДТП и страховых выплатах

"116119. Незавершенные маршруты" – это истории, которые вдохновляют на жизнь и борьбу за свои права

12 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Премьера документального фильма "116119. Незавершенные маршруты" в Барнауле / Фото: Дмитрий Ишутинов

Мгновение, изменившее жизнь, – фраза, которую можно было бы отнести к каждому герою документального фильма "116119. Незавершенные маршруты". Это истории о жителях России, серьезно пострадавших в ДТП, и их близких. Премьера картины в рамках просветительского проекта алтайского юриста Ольги Писановой состоялась 11 ноября 2025 года в барнаульском кинотеатре "Мир". Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который пройдет 16 ноября. На бесплатный показ фильма пришли около 250 жителей Барнаула. Многие не скрывали слез. Но вопреки трагичным событиям фильм не о горе и страданиях. Он – о силе духа, о победе, о людях, продолжающих жить и добиваться успехов, несмотря на травмы, трудности и боль. Он о том, как важно знать свои права и получать заслуженные страховые выплаты, о которых, увы, многие даже не слышали.

Незавершенные маршруты

Что происходит, когда привычный маршрут обрывается в один миг? Документальный фильм "116119. Незавершенные маршруты" – это не просто просветительский проект, а глубокое погружение в истории людей, чьи жизни безвозвратно изменило дорожно-транспортное происшествие. По словам героев и первых зрителей, это очень бережное и чуткое повествование о человеческих чувствах, силе духа и отношении к невосполнимым потерям.

Фильм начинается с Дарьи Соколовой. 11 месяцев назад ее сбил автомобиль во время тренировочных сборов в Киргизии. Сегодня девушка ходит на двух протезах, учится жить заново. Еще один герой – юноша Рома Кузнецов, который переходил дорогу в неположенном месте. Его история никого не оставила равнодушным: с одной стороны, сама ситуация вызывает глубокие размышления, но искрометный юмор Ромы стал поводом для улыбок и даже смеха в зале. Жизнь после аварии – это не только боль, но и осмысленный выбор каждого героя продолжать свой путь, несмотря ни на что.

Все истории – не пересказ трагедий, а мощное свидетельство того, как они искали силы и принимали новую реальность. С первых кадров зрители видят не драму о ДТП, от которой хочется отвернуться. Это жизнеутверждающий сюжет о том, как герои, опираясь на веру, поддержку общества и любовь родных, проходили свой путь восстановления, не держа зла на виновников аварий.

И что особенно важно – для многих этот путь был в полном неведении о своих законных правах на страховые выплаты.

Премьера документального фильма "116119. Незавершенные маршруты" в Барнауле / Фото: Дмитрий Ишутинов

Маршрут 116119

Как рассказала страховой юрист и автор фильма Ольга Писанова, 116119 – условный маршрут, который повторяется из года в год: путь, по которому проходят истории пострадавших.

«Несмотря на то, что с 2012 года число ДТП сократилось примерно с 220 тыс. до около 130 тыс., маршрут 116119 по‑прежнему существует. Если, посмотрев фильм, люди станут меньше нарушать ПДД и лучше знать свои права, то однажды наступит год, когда маршрут 116119 перестанет быть актуальным. Но поскольку полностью невозможно исключить ДТП, важно, чтобы те, кто стал жертвой, быстрее получали гарантированные выплаты, которые так нужны людям сразу после происшествия», – пояснила Ольга Писанова.Получить страховую выплату могут все пострадавшие (водитель, если он не виноват в аварии, пассажир, пешеход, велосипедист и пользователь СИМ). Это до 500 тысяч рублей при ДТП с частным транспортом и до 2 млн рублей – с общественным и такси. Размер выплаты зависит от перечня и тяжести травм. Подтверждать расходы на лечение не требуется. Если у водителя нет страхового полиса или он скрылся с места преступления, выплату осуществляет Российский союз автостраховщиков. Начинать оформление возмещения можно сразу после происшествия. При этом обратиться за выплатой можно в течение трех лет с момента аварии.

Поддержка на всех уровнях

Проект поддержала жительница Алтайского края, член Общественной палаты России Ирина Яковенко. Она сама стала жертвой дорожной аварии в 2007 году.

«Моя семья трижды переживала ужас ДТП. В первый раз, когда я была за рулем, выплата мне была не положена, так как я сама не справилась с управлением. Позже, когда в разные годы пострадали муж и сын, я, к сожалению, не знала, что им полагались компенсации. Именно поэтому я поддержала этот проект – чтобы вы не оказались в подобном неведении. Я знаю, насколько это тяжело и как бесценна своевременная информация», – сказала она.

Ирина также подчеркнула важность продолжения работы в этом направлении – необходимо создать систему информирования пострадавших, чтобы в момент беды они знали, к кому обратиться.

«Нам нужно сделать так, чтобы каждый пострадавший знал свои права. И только тогда, когда люди будут осведомлены, они смогут защитить себя и своих близких», – отметила Ирина Яковенко в беседе с amic.ru.

Премьеру также посетил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он выразил благодарность создателям, отметив, что такие проекты имеют большое значение для общества.

«К сожалению, у нас сегодня с вами очень много земляков, которые будут нуждаться в такой поддержке, в реабилитации. Мы все должны сделать все возможное, чтобы эти люди чувствовали себя такими же полноценными, как герои вашего фильма», – добавил он.

После показа зрители проголосовали: из 156 человек, принявших участие в опросе, только 12 были полностью осведомлены о своих правах. Но все единогласно поставили картине пять звезд.

Главное – это жизнь и здоровье

Премьера фильма не оставила равнодушными и всех остальных зрителей.

«Получила такие разные эмоции: восхищение, благодарность, трепет, мотивацию. Это самый необычный юридический фильм. Думала, что будет нравоучение юриста и пересказ ДТП, а тут такой сюжет, в котором жизнь и наши права так тесно переплетались. В конце сидела и думала, что я, оказывается, вообще ничего не знала о правах людей», – рассказала жительница Барнаула, посетившая премьеру.

Автомобилист Ирина признается: когда она подписывала документы по страховке, видела что-то такое, но, как и многие другие, прежде всего обращала внимание на информацию о суммах за ущерб автомобилю.

«Спасибо, что напомнили всем нам, что главное – это жизнь и здоровье людей», – сказала девушка.

Еще одна гостья вечера, Татьяна, смотрела со слезами на глазах. Но фильм оставил у нее светлые впечатления:

«В финале нет тяжелого ощущения безысходности, грусти. Наоборот, понимаешь, что все в наших руках».

Также зрители отметили профессиональный уровень съемки и монтажа, которые выполнили ребята из барнаульской подкаст-студии "Маяк". А финальную песню "Километры" написала и исполнила местная группа "Птичка". Для многих стало сюрпризом, что весь проект, от задумки до последних титров, полностью создан у нас, на Алтае.

По словам Ольги Писановой, работа над фильмом велась с огромной любовью и поддержкой всей команды.

«Съемки длились всего десять дней, но это был невероятно важный и долгий путь. Этот фильм – результат всей нашей жизни, всей нашей работы и нашего стремления помочь тем, кто в этом нуждается», – отметила автор проекта.

Не просто фильм, а большой проект

"Незавершенные маршруты" – результат многолетней работы Ольги Писановой по просвещению граждан о страховых правах и часть просветительского проекта "Бережем жизнь вместе". Несмотря на отсутствие спонсорской поддержки на этапе создания, это не остановило команду от завершения съемок. Проект был реализован, и теперь его автор активно ищет партнеров, готовых поддержать эту работу.

«В рамках этого проекта любой пострадавший в ДТП в нашей стране может получить помощь юристов при подаче заявления на страховую выплату», – уточнила юрист.

В помощь людям Ольга создала памятку – дорожную карту. Там подробно расписаны не только сами страховые выплаты, но также порядок расследования уголовных и административных дел по ДТП, возможное мошенничество, какая есть психологическая и медицинская помощь, контакты больниц, социальных учреждений, фондов и центров реабилитации.

«В планах также снять фильмы о ребятах, получивших травмы за рубежом, и о правах на выплаты. Думаем и об учреждении премии для журналистов, которые пишут на эту тему, чтобы издать книгу», – добавила Ольга Писанова.

Сейчас уже "Незавершенные маршруты" на стадии получения прокатного удостоверения. Вскоре после этого запланированы показы в кинозалах по всей стране, а также специальные просмотры для самых разных аудиторий: от старшеклассников до профессиональных водителей. Эти мероприятия будут сопровождаться встречами с юристами, цель которых – информирование о правах и помощь в проверке размера страховых выплат. Просветительская информация собрана на сайте проекта "Бережем жизнь вместе".