Житель Алейска угнал "семерку", чтобы вспомнить свои водительские навыки

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

03 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Полицейские Алейска раскрыли угон автомобиля по горячим следам, сообщили в МВД Алтайского края.

К правоохранителям обратилась 63-летняя женщина с заявлением об угоне ее ВАЗ-2107. Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя города.

"Задержанный во всем признался и пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по городу", – рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Барнауле пьяный житель Шипуновского района угнал "Газель" и врезался в дерево. У мужчины при этом не было водительских прав.