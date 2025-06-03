Житель Алейска угнал "семерку", чтобы вспомнить свои водительские навыки
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
03 июня 2025, 11:30, ИА Амител
Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейские Алейска раскрыли угон автомобиля по горячим следам, сообщили в МВД Алтайского края.
К правоохранителям обратилась 63-летняя женщина с заявлением об угоне ее ВАЗ-2107. Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя города.
"Задержанный во всем признался и пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по городу", – рассказали в полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее в Барнауле пьяный житель Шипуновского района угнал "Газель" и врезался в дерево. У мужчины при этом не было водительских прав.
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