Житель Алтая до смерти забил односельчанина, который его оскорбил

Мужчины выпивали в гостях у знакомого

15 апреля 2025, 20:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Перед судом предстанет 39-летний житель Родинского района, который до смерти забил односельчанина, оскорбившего его. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, инцидент произошел в конце декабря 2024 года, когда обвиняемый в компании односельчан распивал спиртное в гостях у знакомого.

"В ходе ссоры с одним из приятелей, который оскорбительно отозвался о нем, мужчина стал жестоко избивать его, нанося удары, в том числе по голове. После завершения конфликта он вынес потерпевшего на лестничную площадку, не оказав какой-либо помощи. В состоянии комы избитый односельчанин был впоследствии доставлен в медицинское учреждение, где через месяц скончался, не приходя в сознание", – рассказали в СК.

Мужчину обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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