Житель Алтая до смерти забил односельчанина, который его оскорбил
Мужчины выпивали в гостях у знакомого
15 апреля 2025, 20:40, ИА Амител
Перед судом предстанет 39-летний житель Родинского района, который до смерти забил односельчанина, оскорбившего его. Об этом сообщает алтайский Следком.
По данным следствия, инцидент произошел в конце декабря 2024 года, когда обвиняемый в компании односельчан распивал спиртное в гостях у знакомого.
"В ходе ссоры с одним из приятелей, который оскорбительно отозвался о нем, мужчина стал жестоко избивать его, нанося удары, в том числе по голове. После завершения конфликта он вынес потерпевшего на лестничную площадку, не оказав какой-либо помощи. В состоянии комы избитый односельчанин был впоследствии доставлен в медицинское учреждение, где через месяц скончался, не приходя в сознание", – рассказали в СК.
Мужчину обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее жительница Егорьевского района убила сожителя, опрокинувшего кастрюлю с едой.
21:04:38 15-04-2025
Классический случай, один за языком не следит, другой себя не контролирует.
Там и затрещины хватило, статья была бы другой, теперь один лежит второй сядет, бросайте пить.
22:42:49 15-04-2025
Теперь в Родинском районе все за базаром следят ?
18:33:02 16-04-2025
пора по деревням рейд психиатров и тех, кто ружья конфискует