Житель Алтая хотел быстро заработать денег, но в итоге быстро потерял 1,5 млн рублей
Сначала перевел свои накопления, а затем, когда сбережения закончились, взял кредит
18 июня 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 37-летнего жителя Белокурихи, который хотел заработать денег на криптовалюте, сообщает региональное МВД.
"Позвонил неизвестный с заманчивыми предложениями по инвестированию на бирже криптовалюты. Мужчине приглянулись отличные, как ему показалось, условия и большие деньги за короткий срок", – рассказали в ведомстве.
Вскоре с потерпевшим связался якобы менеджер и рассказал об основных принципах работы на бирже. Он пояснил, что необходимо внести на свой счет через личный кабинет деньги и ими рассчитываться за валюту.
Потерпевший сначала перевел свои накопления, а затем, когда сбережения закончились, взял кредит. В итоге лишился более 1,5 млн рублей.
Ранее в Барнауле мужчина хотел заработать на криптовалюте и отдал мошенникам свыше 2 млн рублей.
13:47:31 18-06-2025
а затем, когда сбережения закончились, взял кредит --- ну ведь удаленно, без личного присутствия. Было бы правильно навесить это на тех, кто так выдает - один прецедент и они больше так делать не будут. И ведь не принимают такой закон, и ведь понятно почему