Житель Алтая хотел быстро заработать денег, но в итоге быстро потерял 1,5 млн рублей

Сначала перевел свои накопления, а затем, когда сбережения закончились, взял кредит

18 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 37-летнего жителя Белокурихи, который хотел заработать денег на криптовалюте, сообщает региональное МВД.

"Позвонил неизвестный с заманчивыми предложениями по инвестированию на бирже криптовалюты. Мужчине приглянулись отличные, как ему показалось, условия и большие деньги за короткий срок", – рассказали в ведомстве.

Вскоре с потерпевшим связался якобы менеджер и рассказал об основных принципах работы на бирже. Он пояснил, что необходимо внести на свой счет через личный кабинет деньги и ими рассчитываться за валюту.

Потерпевший сначала перевел свои накопления, а затем, когда сбережения закончились, взял кредит. В итоге лишился более 1,5 млн рублей.

Ранее в Барнауле мужчина хотел заработать на криптовалюте и отдал мошенникам свыше 2 млн рублей.